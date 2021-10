Pressemeldung

Die kühlere Jahreszeit steht an, Wärme und Geborgenheit rücken in den Fokus. Repabad Infrarotpaneele platzsparend eingebaut in Dusche, Dampfbad, Badezimmer oder im Livingbereich sorgen für einen wohltuenden, wärmenden Rückzugsort Zuhause. Eine regelmäßige Anwendung kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken, das Immunsystem ankurbeln und die von vor Kälte verspannte Muskulatur lockern. Wann sorgen Sie bei Ihren Kunden für ein rund um wohliges Gefühl? Übrigens, die Paneele gibt es auch zum Nachrüsten!

Repabad Herbstaktion vom 01.10. - 31.12.2021 für alle Repabad Partner und die, die es werden wollen. Interessiert, dann gleich Kontakt aufnehmen: www.repabad.Com/#contact