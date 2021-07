Pressemeldung

Diese Frage ist aufgrund der Vielfalt an Badewannenmodellen und -größen am Markt oft nicht einfach zu beantworten. Unterschiedlichste Formen und Größen machen die Entscheidung nicht leicht. Für den Kunden ist es allerdings wichtig, die Wahl gut zu überdenken, denn Form und Größe sollten zum jeweiligen Wannennutzer passen. Sonst wird aus einem Vollbad schnell eine Zitterpartie, weil der Oberkörper zu weit aus der Wanne ragt und der Badende friert. Oder der Nutzer / Nutzerin taucht ungewollt unter, da die Wanne zu großzügig gewählt wurde. Um diesen unschönen Erlebnissen vorzubeugen, bietet Repabad den Handwerkspartnern in Deutschland den „Gutschein zum Probeliegen“ an. Der Repabad Kunde bestellt aus dem über 80 Modelle umfassenden Sortiment die gewünschte Badewanne. Der Endkunde kann darin probeliegen und somit sichergehen, dass das gewählte Wannenmodell für ihn/sie passt. Sollte die Badewanne nicht die richtige sein, schickt der Sanitärfachhandwerker das Wannenmodell dank Gutschein „Probeliegen“ kostenfrei zurück. Repabad übernimmt die sonst fällige Rücknahmegebühr von € 110,00. Der Gutschein bietet dem Repabad Partner eine unschlagbare Beratungsunterstützung beim Badewannenkauf und ist ein Verkaufsargument bei unentschlossenen Bauherren.

