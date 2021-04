Stellenprofil - 'Ihre Aufgaben'

Verantwortung aller Aktivitäten im Einkauf und des strategischen Lieferantenmanagements

Fachliche und disziplinarische Führung des Einkaufsteams von 3 Mitarbeitern, die hauptsächlich im operativen Einkauf tätig sind

Eigenständige Disposition und operative Abwicklung

Selbstständige Vertragsverhandlungen mit nationalen und internationalen Lieferanten

Auf- und Ausbau von bestehenden und neuen Lieferantenbeziehungen

Analyse, Steuerung Optimierung der Einkaufsprozesse und -Strategien

Ermittlung und Umsetzung von Einsparpotentialen

Sicherstellung des Reklamationsprozesses

Fuhrparkmanagement

Versicherungsmanagement

Anforderungsprofil - 'Ihr Profil'

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung

Mehrere Jahre Erfahrung im operativen und strategischen Einkauf und in einer Führungsposition

Kenntnisse zu modernen Einkaufsmethoden und Vertragsmanagement

Hohes Verantwortungs- und Kostenbewusstsein

Durchsetzungsstärke und Verhandlungsgeschick

Kommunikationsstärke, strukturierte, pragmatische und teamfähige Arbeitsweise

Grundsätzliche Bereitschaft zu Dienstreisen, vor allem in Europa

Routinierter Umgang mit MS-Office- und ERP-Anwendungen (proAlpha)

Englischkenntnisse

Benefits - 'Wir bieten'

ein anspruchsvolles Aufgabengebiet

sehr hohe Eigenverantwortung

einen sicheren Arbeitsplatz

leistungsgerechte Vergütung

flexible Arbeitszeiten

Beitrag zur Altersvorsorge

Platz für Entfaltung eigener Ideen zur Prozessoptimierung

dreimonatiges Einarbeitungsprogramm sowie intensive Schulung und Qualifizierung für Ihre zukünftige Aufgabe

spannendes Arbeitsumfeld in traditionsreichem Familienunternehmen mit niedrigen Hierarchien

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.