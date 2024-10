Auf dem Eis geht es hart her. Während eines Eishockey-Spiels sind volle Konzentration und Körpereinsatz gefragt, zum einen für die Mannschaft, zum anderen aber für sich selbst, um ein Spiel gut über- und durchzustehen. Deshalb sind für Colin Ugbekile Intensität, Schnelligkeit, Kreativität und Mut Eigenschaften, die er für seinen Sport braucht und für die er als Eishockey-Profi steht. „Genau diese Dinge liebe ich an meinem Sport“, bringt es der 24-Jährige auf den Punkt.

Ugbekile spielt seit vielen Jahren in der DEL, der höchsten Deutschen Eishockeyliga. Aktuell ist er bei den Iserlohn Roosters unter Vertrag und spielt dort auf der Position des Verteidigers. Seit 2019 gehört er dem Team der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft an, hat bei der WM 2024 als Nationalspieler sein erstes großes internationales Turnier gespielt. Der Lebensmittelpunkt des Sportprofis ist Köln. Dort bewohnt er mit seiner Lebensgefährtin eine Eigentumswohnung.

Colin Ugbekile über seinen Sport:

„Es ist immer wieder eine Herausforderung, den Körper so zu regenerieren, dass man eine komplette Eishockeysaison, für mich aktuell mehr als 60 Spiele, auf höchstem Niveau agieren kann. Neben Talent, guten körperlichen Voraussetzungen und gesunder ausgewogener Ernährung bedeutet das, bis auf 2 Wochen im Jahr permanent zu trainieren und den Fitnessgrad hochzuhalten. Die extreme Schnelligkeit und der harte Körperkontakt beim Eishockey verlangen extreme Stabilität in der Rumpfmuskulatur. Um die Muskulatur nach Trainingseinheiten oder Spielen zu entspannen und eine gute Regeneration zu haben, nutze ich seit einigen Jahren das Infrarotpaneel von Repabad. Zwei Mal täglich zirka 15 Minuten gönne ich mir die Zeit, um zu relaxen. Die Infrarotwärme hilft mir, die Muskulatur zu entspannen und schnell wieder zu regenerieren, um im nächsten Spiel wieder meinen vollen Einsatz bringen zu können. Gleichzeitig nutze ich die Zeit in Ruhe auch für meine mentale Fitness. Es ist ein gutes, energetisierendes Gefühl. Es hilft mir, meine sportlichen Ziele auf höchstem Niveau zu verwirklichen.

