Ein Dampfbad bringt das Spa-Erlebnis direkt ins eigene Bad und damit die wohltuenden Eigenschaften des Dampfbadens in die heimische Dusche. Ein Dampfbad von Repabad, das auf höchsten Komfort und Funktionalität ausgelegt ist, bietet eine Oase der Entspannung und Regeneration. Ausgestattet mit modernsten Technologien, erzeugt es ein angenehmes Dampfklima, das die Sinne verwöhnt und den Alltag vergessen lässt.

Die Dampfbadtechnik ist das Herzstück eines jeden Dampfbads und entscheidend für ein dichtes Dampfbild. Der Wellness-Spezialist Repabad bietet verschiedene Dampfbad-Lösungen an, von Dampfpaneelen, in denen die Technik kompakt versteckt ist, bis hin zu externen Dampfgeneratoren, die in einem separaten Raum installiert werden. Der Kunde entscheidet, welche Technik eingebaut werden soll.

Für die neue Wellness-Saison präsentiert Repabad interessierten HomeSpa- Liebhabern eine weitere Option. Das seit Jahren bewährte und gefragte Dampfpaneel VENTURA erhält eine neue Optik. Neben der Glasoberfläche kann es auf Wunsch auch mit großflächigen Fliesen verkleidet werden. Das Paneel passt sich optisch der gefliesten Wand an und verschmilzt augenscheinlich mit der Fläche. So entzieht es sich dem Blick des Betrachters und die Dusche entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als vollwertiges Dampfbad - als eine Wellness-Oase für zu Hause.

Weitere Informationen: www.repabad.com/dampfbad