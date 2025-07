Die Aktion "Gästebad" von Repabad bietet die perfekte Lösung: eine passgenaue Kombination aus Waschbecken und Unterschrank, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist und perfekt in WC oder kleine Bäder passt.

Platzoptimierung und Design

Ein gut abgestimmtes Set aus Waschbecken und Unterschrank maximiert den verfügbaren Platz und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Das moderne, minimalistische Produktdesign lässt das Gästebad größer und luftiger wirken, während Farben und Materialien perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Funktionalität und Qualität

Die Unterschränke machen sich schlank im Raum und bieten durchdachte Stauraumlösungen mit Schubladen und Regalen, die für Ordnung sorgen. Die Waschbecken verfügen über integrierte Ablageflächen für zusätzlichen Komfort. Hochwertige Materialien wie Keramik und lackierte Möbeloberflächen garantieren Langlebigkeit und einfache Pflege.

Design Waschplatz fürs Gästebad und WC - runder Spiegel mit Beleuchtung, Unterschrank in Holzoptik und Keramikwaschtisch Fotos: repaBAD

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Aktion „Gästebad“ bietet attraktive Kombi-Preise. Waschbecken, Unterschrank, Badspiegel und WC sind stilvoll und funktional aufeinander abgestimmt und statten das Gästebad und WC komplett aus.

Repabad, der Experte für Wellness-Lösungen im Bad, verwandelt auch das Gästebad in kleine Wohlfühloasen. Die Badexperten zeigen online oder in der hauseigenen Badausstellungen die Vielfalt an Möglichkeiten.