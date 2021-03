Die Dusche ist fester Bestandteil heutiger Badplanungen. Bei der Badewanne ist es oft eine Platzfrage. Die Meinungen reichen von „heiß geliebt“ bis „verzichtbar“. Seit es Duschbadewannen gibt, sind die Frage und Debatten darüber überflüssig. Eine Duschbadewanne ist beides: Bequeme Dusche mit komfortablem Einstieg und geräumige Wohlfühl-Badewanne zum Entspannen. Aufgrund der guten Nachfrage erweitert Repabad das sich am Markt bewährte Sortiment der Duschbadewannen, um so noch gezielter Kundenwünsche erfüllen und baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden.

Duschbadewanne mit Tür: KfW förderfähig

Livorno Mono Easy sieht aus wie eine Badewanne, ist aber gleichzeitig eine begehbare Dusche. Nur zum Baden wird die manuell einzuhängende Tür geschlossen. Für die tägliche Dusche erfolgt der Einstieg bequem über den Türausschnitt in der Wanne. Lästiges über den Wannenrand-Steigen war gestern! Die Kombi-Dusch-Badewanne ermöglicht Duschen UND Baden platzsparend auch im Kleinbad oder in Badezimmern, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt. Alle Livorno Mono Easy Modelle können bis zu 20 cm in den Estrich eingelassen werden. So wird eine niedrige Einstiegshöhe und somit ein noch komfortableres Begehen der Duschbadewanne erzielt. Nur zum Baden wird die Tür benötigt. Diese arretiert beim Einhängen durch zwei Sicherheitsverriegelungen automatisch. Die Badewannen-Dusch-Kombi Livorno Mono Easy ist KfW förderfähig (altersgerechter Umbau).

Die rechteckige Badewanne mit bequemem Einstieg gibt es in fünf Abmessungen mit einer Wannentiefe von 42 / 45 und 49 cm. Der zweiteilige in alle Richtungen faltbare Spritzschutz hält den Raum beim Duschen trocken. Bei Nichtgebrauch wird er platzsparend an der Wand zusammengefaltet. Die schlanke Duschbadewanne entspricht dank ihren Abmessungen bisherigen Wannenmaßen und passt perfekt in Ecken und Nischen. Den Türausschnitt gibt es auf der rechten oder linken Badewannenseite. Livorno Mono Easy fasst je nach Länge und Wannentiefe zwischen 110 l und 170 l Wasser.

Abmessungen - Livorno Mono Easy

160 x 70 x 42 cm

170 x 70 x 45 cm / 170 x 75 x 45 cm / 170 x 80 x 42 cm

180 x 80 x 49 cm

Die mitgelieferten Verkleidungselemente können individuell gefliest und bei Teilsanierungen so optisch an das bestehende Badmilieu angepasst werden. Selbstverständlich eignen sich für die Verkleidung der Duschbadewannen sowie des Duschbereiches die Jura Wandelemente aus Mineralguss in Steinoptik, die individuell zugeschnitten werden können.

Zum Repabad Duschbadewannen-Sortiment gehören folgende Modellreihen: www.repabad.com/duschbadewannen/