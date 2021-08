Pressemeldung

Repabad bietet verschiedene barrierefreie Duschlösungen für einen schwellenlosen Einstieg in die Dusche an. Zum einen befliesbare Bodenelemente sowie Duschwannen aus Mineralwerkstoff, Mineralguss und Sanitäracryl für den bodengleichen Einbau. In Kombination mit den Installationsboxen können die Duschwannen JURA und OSLO einfach und schnell gesetzt werden, ohne mit dem Fliesenleger in Konflikt zukommen. Denn dank der Installationsbox lassen sich die Gewerke sauber trennen!

Sanitäracryl - barrierefreie Acrylduschwannen

Unsere barrierefreien Acrylduschwannen sind fix und fertig vormontiert. Das bedeutet, die Wannen sind GFK verstärkt und eine 7 cm breite Vliesabdichtung wird bereits bei uns im Werk vormontiert. Ob Rechteck-, quadratisch, Fünf-Eck- oder eine Viertelkreis­Dusche alle Duschwannen stattet Repabad auf Wunsch mit der Antirutschbeschichtung repaGrip aus (Bewertungsgruppe C nach DIN 51097). www.repabad.com/duschen/como-barrierefrei/

Vorteile

geringer Fugenanteil

pflegeleichtes Material

100% Dichtheit über viele Jahre hinweg

hohe Rutschsicherheit

geringe Einbauhöhe von nur 8 cm inkl. Abfluss

Einbauhöhe vor Ort noch zu defi nieren

integriertes umlaufendes Dichtband

durchgefärbtes, homogenes Sanitäracryl porenfreies Material

Mineralguss - Duschwanne JURA

JURA, wie der Name erahnen lässt, entspricht die Oberfläche der Mineralguss Duschwannen der von Schiefergestein. Die Wannen sind rutschsicher und erfüllen die Norm nach DIN 51097 Bewertungsgruppe C. JURA gibt es in unterschiedlichen Formaten in den Farben Anthrazit, Weiß, Zement, Cappuccino und Schoko.

Sie lassen sich vor Ort auf Maß zuschneiden. Repabad Mineralguss ist frei von Silikaten.

www.repabad.com/duschen/jura/

Vorteile

Geringer Fugenanteil

Pflegeleichtes Material

100% Dichtheit über viele Jahre hinweg

30 mm starkes Material

Form und Größe individuell anpassbar

Oberfläche mit Schieferstruktur, dadurch besonders rutschfest

Mineralwerkstoff - Duschwanne OSLO

Die Duschwanne OSLO wird aus 3 cm starkem Mineralwerkstoff gefertigt. Ist durchweg solide, widerstandsfähig, kratzfest und bei Bedarf mit Standard­Werkzeugen wie Kreissäge, Stichsäge oder Flex auf die baulich erforderlichen Abmessungen anzupassen. Die homogene, sanft matte Oberfläche gibt es in der Farbe Arctic White. Auf Wunsch liefern wir diese mit rutschhemmender stepCare Antirutschbeschichtung (Bewertungsgruppe B nach DIN 51097). www.repabad.com/duschen/oslo/

Vorteile