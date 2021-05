Der kleine kompakte Keramikwaschtisch Micro bekommt ein eigenes Möbel. Cube 25 fügt sich passgenau unter den Waschtisch Micro 55 oder nimmt auf einer Seite überstehend unter den Modellen Micro 75 und 80 Platz und ermöglicht so die Anbringung einer verdeckten Handtuchhalterung. Somit bietet das Möbel in Kombination mit dem schlanken Waschtisch praktischen Stauraum für Handtücher, Cremetiegel & Co gerade in kleinen Bädern oder im Gästebad. Der Unterschrank wird mit einer Tür geliefert, so kann vor Ort entschieden werden, ob die Tür rechts oder links angeschlagen wird. Bei Cube 25 kann aus den Möbelfarben Weiß Matt, Weiß Glanz, Anthrazit Matt, Taupe Matt und Black Matt gewählt werden.

Möbel geht in Verlängerung: Cube 52

Die Badmöbel-Serie Cube passt sich mit der Tiefe von 52 cm an die Bedürfnisse der Mineralwerkstoff-Waschtischplatten mit Hahnloch an. Somit ist es möglich, die Waschtischplatten Soft, Sharp und Style mit Hahnloch und Abdeckplatte umzusetzen. Cube 52 gibt es mit einem oder zwei Schubladenauszügen in den bewährten Cube Möbelfarben Weiß Matt, Weiß Glanz, Anthrazit Matt, Taupe Matt und Black Matt.

Wird eine Abdeckplatte auf das Möbel aufgesetzt, ergibt sich eine große Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten mit den Repabad Aufsatzwaschbecken aus Keramik. Der verkürzte Auszug in Verbindung mit einem Raumsparsiphon schafft Platz, um Anschlüsse nahezu unabhängig von der Position zu platzieren, und sorgt für eine einfache Montage.

www.repabad.com/produktlinie-cube/