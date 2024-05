Die Badmöbel-Kollektion von Repabad umfasst eine ausgesuchte Farbpalette, die von warmen Eichentönen, BASE, bis hin zu trendigen Grau- und Weißtönen reicht. Moderne Leichtigkeit vermittelt die Badmöbelserie Cube. Die auf 45 Grad gefrästen Kanten laufen exakt ineinander und bieten eine grifflose Funktionalität mit Softclose Automatik. Die neue CUBE-Möbelfarbe Space Grey bringt moderne Frische ins Badezimmer und lässt sich hervorragend mit den REPANEEL Wandplatten kombinieren. Ganz gleich, ob der Kunde rustikalen Charme oder moderne Eleganz bevorzugt, bei Repabad findet sich die perfekte Farbkombination, die den persönlichen Stil widerspiegelt.

Die beiden Möbelserien Base und Cube lassen sich durch Regalelemente miteinander kombinieren. Die praktischen Regale links und/oder rechts neben dem Badunterschrank lockern die Optik auf und bieten neben Unterschränken, Hoch- und Spiegelschränken zusätzlichen Stauraum und Ablagefläche.

Made im Ländle

"Wir können alles außer Hochdeutsch", diese Aussage trifft auch auf Repabad zu. Denn Repabad ist in der Region stark verwurzelt und setzt auf regionale Partner, auch bei den Badmöbeln. Die Repabad-Badmöbel werden in einer nur wenige Kilometer entfernten Möbelmanufaktur speziell für den mittelständischen Sanitärhersteller produziert. „So fließen unsere Wünsche und Qualitätsansprüche direkt in die Entwicklung und Fertigung ein und werden eins zu eins für uns umgesetzt“, bringt Felix Blank, Entwicklungsleiter der Repabad GmbH, die Vorteile auf den Punkt. „Außerdem profitieren wir von den kurzen Transportwegen.“ Repabad ist stolz auf Badmöbelqualität Made in Germany - oder besser gesagt: Made im Ländle!

Badmöbel-Vielfalt, die inspiriert

Die Badunterschränke, Hochschränke und Regale zeichnen sich durch ästhetische Vielfalt, hochwertige Verarbeitung und praktische Funktionalität aus. Die Möbel sind robust und langlebig, bieten ausreichend Stauraum für alle Badutensilien und erleichtern die Ordnung im Bad. Durch die drei Unterschranktiefen kann für jede Raumsituation das passende Möbel ausgewählt werden. Gerne liefert Repabad die Waschtische gleich mit. Passend zu den Unterschränken bietet der Badspezialist Keramikwaschtische, Waschtische und Waschtischplatten aus Mineralwerkstoff an.

www.repabad.com/badmoebel-spiegel/