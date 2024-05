Hochwertige Mineralien zu Pulver gemahlen und mit technischen Harzen verbunden, bilden die Grundlage für die freistehenden Badewannen und Waschtische aus Mineralwerkstoff. Diese setzen neue Standards in Sachen Luxus, Ästhetik und Langlebigkeit im Bad. Die besondere Kombination aus Material und nahtloser Verarbeitung ermöglicht elegante und moderne Designs, die sich in jedes Badezimmerkonzept einfügen.

Badewannen und Waschtische aus Mineralwerkstoff können in einer Vielzahl von Formen und Größen hergestellt werden, um den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden gerecht zu werden. Zudem lassen sich aus dem Werkstoff sehr filigrane, dünnwandige Seitenränder gestalten, wie die aktuellen Wannenmodelle MILANO, NAPOLI und PESCARA sowie die gleichnamigen Waschtische verdeutlichen. Hinter der samtweichen Haptik verbirgt sich ein durch und durch stabiles, sehr präzise formbares und wärmespeicherndes Material. Die Wärmeisolierung ist ein weiterer Vorteil, der für Badewannen aus Mineralwerkstoff spricht. Sie sorgt für ein entspannendes Badeerlebnis, da das Badewasser länger warm bleibt.

Die freistehende Badewanne PESCARA F versetzt den Betrachtenden gedanklich in die Zeit des Jugendstils. Die weiche fließende Formensprache und die schlanke Wannenform zeichnen die Mineralwerkstoffwanne aus und machen sie zu einer Stilikone. Hinter der besonderen Haptik verbirgt sich ein widerstandsfähiges, stabiles und bis ins Detail formbare Material. Ästhetik und Eleganz verspricht auch der gleichnamige Waschtisch, der die fließende symmetrische Form der Wanne aufgreift und im Kleinen am Waschplatz präsentiert. Die Badewanne aus Mineralwerkstoff ist 170 cm lang, hat eine Bodenlänge von 131 cm und fasst 200 Liter Wasser. Die optisch passenden Waschtischmodelle PESCARA gibt es in zwei Größen 48 x 32 x 13 cm und 58 x 38 x 13 cm.

Die Mineralwerkstoff-Badewanne MILANO F strahlt eine schlichte Eleganz aus und zeichnet sich durch eine klare durchgängige Formensprache aus. Diese wirkt minimalistisch und verspricht Ästhetik auf höchstem Niveau. Die weichen Radien der Wannengeometrie vermitteln eine perfekt abgestimmte Kombination aus Leichtigkeit und Beständigkeit. Der elliptisch geformte Liegebereich der Badewanne lädt zu einem entspannten Wannenbad allein oder gerne auch zu zweit ein. MILANO F gibt es in drei Längen 160, 170, 180 cm mit Bodenlängen von 110, 115 und 123 cm. Sie fassen 160, 180 bzw. 220 Liter Wasser. Passend dazu stehen bei den Aufsatz-Waschtischen MILANO vier Größen (42 x 30 x 12,5 / 48 x 32 x 12,5 / 48 x 38 x 12,5 / 58 x 38 x 12,5 cm) im Programm.

Wie eine Ikone im Bad wirkt die freistehende Badewanne NAPOLI F aus Mineralwerkstoff. Sie überzeugt durch eine weiche Formensprache und setzt Akzente im Raum. Die Badewanne läuft auf einer Seite schmal zu und erzeugt durch ihre besondere Form gestalterische Spannung. Hinter der samtweichen Haptik versteckt sich ein widerstandsfähiger, stabiler und sehr präzise formbarer Werkstoff. NAPOLI F gibt es in einer Länge von 171 cm mit einer Bodenlägen von 121 cm. Die freistehende Wanne fasst 230 Liter Wasser.

Alle Badewannen aus Mineralwerkstoff können, wie alle freistehenden Repabad- Badewannen auf den gefliesten Boden gestellt werden. Ablaufdeckel und Klickverschluss des Schlitzüberlaufs sind aus Mineralwerkstoff in Wannenfarbe. Das Schaftventil der Aufsatz-Waschbecken wahlweise aus Chrom oder Mineralwerkstoff ist bei allen Modellen permanent geöffnet.

www.repabad.com/badewannen/napoli/