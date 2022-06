repaBAD: Badewanne POD

Eintauchen und die Zeit vergessen. Die weichen geschwungenen Radien der Badewanne POD kuscheln sich an den Körper. Der großzügige Innenraum der Badewanne mit Mittelablauf macht die Einbauwanne zu einer komfortablen Duowanne für ein Bad zu zweit. Die ovale Badewanne aus Sanitäracryl ist in zwei Abmessungen (170x75 / 180x85) und in den Farben Weiß, Weiß Matt und Pergamon erhältlich. Das Fassungsvermögen beträgt 130 bzw. 190 l. POD kann mit allen Repabad Massage- und Whirlsystemen sowie Farblicht und Entertainment ausgestattet werden. Mit den gleichnamigen Keramikwaschtischen POD wird ein stimmiges Ensemble im Bad geschaffen.