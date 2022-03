Pressemeldung

Jetzt aber erst einmal Schritt für Schritt. Die Bauherrenfamilie wünschte sich seit langem einen offen begehbaren, großzügigen Duschbereich. Die Planungen dazu standen und alle waren sich einig, der Umbau sollte beginnen. Dann kam es allerdings anders, denn der Ideenreichtum des Bauherrn funkte dazwischen.



Herr Walter beschreibt sich selbst als Macher, immer offen für Veränderungen, für neue Ideen am und im Haus. Und so ging ihm die Veränderung an seinem Zuhause nicht weit genug. «Ich dachte mir, wenn ich mir schon die Handwerker ins Haus hole, setze ich meinen Traum, einen eigenen Wellness Spa Zuhause, in die Tat um», führt Walter rückblickend aus. Anstelle der neuen Dusche ließ er einen Anbau auf die Garage setzen und gestaltete die neu gewonnene Fläche als Private Spa. Durch die Holzverkleidung des Raumes mit Weinkisten und alten Holzbrettern in Verbindung mit Stein schuf er einen urigen Hüttencharakter. Idee und Umsetzung lagen ebenfalls beim Bauherren. Störende Technik ließ er gekonnt hinter großflächigen Holzschiebetüren verschwinden. In den neuen Inhouse Spa zogen Whirlpool und Dampfbad ein.

Dampfbad: all inclusive

Für den Unternehmer stand fest, das Dampfbad sollte individuell auf den Raum zugeschnitten und nach seinen persönlichen Wünschen ausgestattet sein. Fündig wurde er beim Dampfbad-Spezialisten Repabad. Gemeinsam mit den Dampfbadexperten wurde die individuelle, raumhohe Dampfdusche geplant und gestaltet. Und diese lässt keine Wellness-Wünsche offen, soviel steht fest!

Das Dampfbad im Hause Walter kommt mit Aroma-Therapie, indirekt farbigen Lichtbändern, Sole-Funktion, Nebeldüsen und Entertainment daher. Zwei großzügige, geflieste Sitzbänke laden zum wohltuenden Dampfbaderlebnis ein. Bei der Dampfbadtechnik fiel die Wahl auf einen externen Generator, der sich mit allen weiteren Zubehöroptionen im separaten Technikschrank dezent zurückzieht.



Im Dampfbad selbst befinden sich nur die absolut notwendigen Dinge, wie Armatur und Bedienfeld, die auch für die tägliche Dusche benötigt werden. Der Bodenbelag wurde im Dampfbad fortgeführt. So bilden Boden und Dampfbad eine optische Einheit, durch die der gesamte Raum eine einladende Ruhe ausstrahlt. »So habe ich es mir vorgestellt, mein Projekt ist richtig gut gelungen. Jetzt freue ich mich nach erfolgreicher Umsetzung auf die wohltuenden Anwendungen», lautet das abschließende Fazit von Herrn Walter.

Produkte Wellness Spa

Individuelles Dampfbad: Repabad

Glaskabine mit Pendeltür

gefliester Boden

zwei geflieste Sitzbänke Columbia

externer Dampfgenerator DE9010

Aromatherapie

Indirektes Farblicht

Weißlicht

Nebeldüsen

Revisionsöffnung

Whirlpool: Viva-Aqua

Sanitärpartner: Wolfgang Seibold GmbH, Hüttlingen w-seibold.de/