Entspannt in die Weihnachtsfeiertage

Sind Sie und Ihre Kunden noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk? Warum nicht Badefreude verschenken! Die Repabad Adventsaktion bietet ab sofort bis zum 19.12.2022 ausgewählte Badaccessoires sowie das Infrarotpaneel MALAGA zu attraktiven Aktionspreisen.

Am besten gleich bestellen, so dass alles rechtzeitig bis Weihnachten geliefert wird. Letzter Versandtag ist der 19.12.2022. Möchten Sie Badefreude verschenken, fordern Sie unseren Aktionsflyer direkt an:

Repabad Adventsaktion (www.repabad.com/#connect)

(Aktion gilt nur für Partner aus Sanitärhandwerk und -handel)

Mehr Badefreude - Produktübersicht:

MALAGA INFRAROTPANEEL

Infrarotwärme ganz einfach für Zuhause, das bietet das Repabad Infrarotpaneel für den Living-Bereich. MALAGA lädt ein, Platz zu nehmen und zu entspannen. Quasi auf Knopfdruck liefert es wohltuende Infrarotwärme für Körper, Geist und Seele.

Abmessung: 110 x 37 x 10 / 21 cm (H x B X T)

Farben: Dark Black, Snow, Obscure, Pearl, Coffee.

HOCKER SEATTLE/XL & BANK PORTLAND

Schlicht und elegant. Die aus Mineralwerkstoff gefertigten Hocker und die Bank fühlen sich in und außerhalb der Dusche pudelwohl und warten auf ihren Einsatz.

Farbe: Arctic-White

Abmessungen:

Seattle: 43 x 38 x 30 cm, 51 x 43 x 37 (XL) (H x B x T)

Portland: 43 x 70 x 35 cm (H x B x T)

HOCKER ORLANDO

Ob als Sitzgelegenheit in oder vor der Dusche, ein bequemer Hocker im Bad ist überall praktisch. Die weiche bequeme Sitzfläche lädt zum Verweilen ein.

Gestell: Edelstahl gebürstet

Farben: Arctic-White, Schwarz

Abmessungen: 45 x 36 x 33 cm (H x B x T)

Wannenablage repaBoard

Das praktische Wannenboard wird einfach über die Badewanne gelegt. Es kümmert sich um all die Dinge, die es zu einem Wohlfühlbad braucht, die aber nicht ins Wasser gehören - Lesestoff, Kerzen etc. Zudem ist das Handtuch dank Ausschnitt im Board immer griffbereit.

AROMATHERAPEUTISCHE BADEZUSÄTZE

Ein ausgedehnter Winterspaziergang durch die ruhige und malerische Winter­landschaft. Danach freut man sich besonders auf ein entspannendes und harmonisierendes Bad im Whirlpool Zuhause. Düfte von Rosen, Eukalyptus oder Bergkiefer liegen in der Luft und die Kraft der ätherischen Öle bringt Körper, Geist und Seele in Einklang.

AROMAESSENZEN FÜRS DAMPFBAD

Düfte verführen zum Entspannen und Träumen so auch die Aromatherapien im Dampfbad mit Aromaessenzen von Repabad. Zwei unterschiedliche Aromen können automatisch dem Duftstrom beigemischt und über das elektronische Bedienfeld reguliert werden, oder manuell über die Dampfdüse dem Dampfstrom beigemischt werden. Hierfür steht ein Sortiment an wohltuenden Düften zur Verfügung.