Repabad Acrylduschwannen bestehen aus hochwertigem, gegossenem Sanitäracryl, das im Vakuumverfahren tiefgezogen wird. Auf der Unterseite ist das Acryl mit einer Glasfaser-Polyesterverstärkung (GFK) beschichtet und mit einem laminierten Bodenbrett zur Befestigung der Wannenfüße versehen. So erhält der Duschboden die benötigte Stabilität. Bei den Wannenmodellen Arco, Bologna und Como ist der Duschwannenrand standardmäßig verstärkt. So entsteht auf der Wannenrandunterseite eine stabile ebene Fläche. Auf diese kann ein Montagerahmen angebracht werden. Die superflachen Duschwannen sind in sich solide mit einem massiven Wannenrand und lassen sich torsionsfrei einbauen. In den Farben Weiß und Pergamon hat Repabad die Acrylduschwannen vorrätig.

VORTEILE