Wussten Sie, dass das Badezimmer einer der am häufigsten renovierten Räume in einer Wohnung ist? Renovierungen sind kompliziert, aber auch notwendig, um ein schönes und modernes Bad zu schaffen, in dem wir uns wohlfühlen können. Acquabella bietet alle Arten von Lösungen an, um ein persönliches und maßgeschneidertes Badezimmer zu schaffen, mit Qualitätsprodukten und einzigartigen Designs.

Duschwanne oder Badewanne?

Der Badebereich ist der wichtigste Bereich eines Badezimmers, und die Entscheidung für eine Dusch- oder Badewanne ist von entscheidender Bedeutung und bestimmt die Gestaltung des restlichen Raums

Acquabella Duschwannen sind widerstandsfähig, sicher, rutschfest, antibakteriell und bieten hochauflösende Texturen. Die Duschwanne Smart Quiz bietet ein bahnbrechendes Design, während das Modell Base Slate schlicht und zeitlos ist. Dazwischen gibt es eine breite Palette von Modellen mit Texturen wie Zement, Stein, Textil, Leder oder Mikrostruktur.

Was die Badewannenbetrifft, so umfasst der Katalog der Marke die Serie Acquawhite mit einem weichen, mattweißen, widerstandsfähigen und eleganten Design, aber auch die originelle, individuell gestaltbare und innovative Badewanne Opal Quiz.

Verkleidungspaneele

Um den Stil des Badezimmers ohne großen Aufwand zu verändern, sind die beste Lösung Verkleidungspaneele: Wandteile, die speziell für das Badezimmer angefertigt wurden und dadurch feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen sind. Diese Paneele sind einfach zu verlegen und können direkt auf die Fliesen geklebt werden, was die Bauzeit und die Kosten minimiert. Sie können auf Maß geschnitten und in mehr als 2000 Farben individuell gestaltet werden.

Waschbecken und Waschtische

Das Waschbecken ist ein Bereich, der bei der Renovierung eines Badezimmers nicht unbeachtet bleiben darf, da es sich um ein Teil handelt, das mehrmals am Tag benutzt wird. Die Wahl sollte auf der Grundlage der Bedürfnisse und des Geschmacks des Nutzers getroffen werden: Die praktischste Option sind Waschtische mit integrierten Waschbecken und Aufsatzwaschbecken, aber für diejenigen, die eine auffällige und originelle Version suchen, werden freistehende Waschbecken oder Totems im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Waschtische für ein oder zwei Waschbecken, mit oder ohne integriertem Handtuchhalter, runde oder rechteckige Formen... Die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung sind unendlich, wenn man die Möglichkeit des Zuschnitts der Infinity-Waschtische, die verschiedenen Texturen und die mehr als 2000 verfügbaren Farben berücksichtigt.

Die Aufsatzwaschbecken können gebogen oder gerade, glatt und mattweiß oder bunt und strukturiert sein, und je nach Vorliebe können wir auch zwischen verschiedenen Größen wählen. Ein Erlebnis der Personalisierung, das Ihr Badezimmer in einen maßgeschneiderten Wellnessbereich verwandelt.

Die Totems stellen eine Neugestaltung des traditionellen freistehenden Waschbeckens dar, das sich in ein zeitgenössisches Element verwandelt, das nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ und elegant ist.

Gemeinsame Nutzung des Badezimmers

Nach der Auswahl der Hauptelemente, aus denen sich das neu renovierte Bad zusammensetzt, geht es darum, den Raum mit Möbeln und Accessoires zu vervollständigen, die das Design vereinheitlichen und das tägliche Leben erleichtern, wie z. B. Ablagemöglichkeiten, Unterschränke, Regale, Spiegel usw.

Es ist wichtig, dass die gewählten Produkte feuchtigkeitsbeständig sind, wie z. B. die Acquabella-Regale aus Akron®, dem gleichen Material, das für Duschwannen und Arbeitsplatten verwendet wird.

Originelle Optionen, die den Unterschied ausmachen können, sind der Rahmen, der einen Teil des WCs nachahmt, ohne viel Platz zu verlieren, oder der Trockenbereich, der sehr nützlich ist, wenn man aus der Dusche kommt, leicht zu reinigen und individuell gestaltbar.

Planung: der Schlüssel zur erfolgreichen Renovierung

Trotz einfach zu installierender Produkte erfordert eine Renovierung Zeit und eine klare Planung.

Es gibt 3D-Planer wie den, den Acquabella auf seiner Website unverbindlich anbietet. Dank dieser Plattform können wir die Abmessungen des Badezimmers entwerfen, die Produkte, die wir gerne einbauen möchten, in den gewünschten Maßen hinzufügen und sehen, ob sie passen. Das Programm liefert eine gerenderte, realistisch wirkende Ansicht des Raums. Dieser Schritt ist eine große Hilfe, um mögliche Pannen zu vermeiden. Acquabella-Produkte sind auch in der Produktbibliothek einiger Shops zu finden, die das Tool nutzen.

Acquabella ist nicht nur ein Synonym für Qualität und Widerstandsfähigkeit, sondern bietet auch ein sorgfältiges Design mit einer breiten Palette von Modellen, von denen einige nüchtern und andere gewagt sind, die eine Vielzahl von Kombinationen ermöglichen, mit Texturen und Farben spielen, einfach zu installieren sind und eine lange Lebensdauer haben.

Besuchen Sie die Website www.acquabella.com und genießen Sie die Erfahrung, Ihr Badezimmer grenzenlos zu personalisieren.

