Schnelligkeit, Sicherheit und Sauberkeit: Drei gute Gründe, warum sich Wandverkleidungen als Renovierungsmethode bei der Badmodernisierung unter Fachhandwerkern durchgesetzt haben. Ein großer Vorteil: SHK-Profis können die Badgestaltung nach Wunsch des Kunden aus eigener Hand umsetzen. Ein Fliesenleger oder andere Gewerke sind für die Realisierung nicht erforderlich. Durch eine große Vielfalt findet sich für jedes Bad und jeden Kundengeschmack immer das richtige Dekor bzw. die passende Optik.

Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Trotzdem zögern viele Kunden die Modernisierung hinaus und sehen über das veraltete Design oder abgeplatzte Fliesen hinweg. Einer der Hauptgründe sind die zu erwartenden hohen Sanierungskosten und der damit verbundene Aufwand. Mit dem Teilsanierungssystem RenoDeco von HSK Duschkabinenbau ist eine Modernisierung jedoch schnell vollzogen, dabei ist zum Beispiel ein aufwändiges Abschlagen der Fliesen nicht mehr nötig ist. RenoDeco Wandverkleidungen sind eine langfristige und attraktive Alternative zu Fliesen und bestehen aus widerstandsfähigen, kratzfesten Aluminium-Verbundplatten mit einer hochwertigen, glatten und pflegeleichten Oberfläche. Wo Fliesen durch Fugen eine Fläche für Kalk und Schmutzablagerungen bieten, punkten Wandverkleidungen mit einer großflächigen und fugenlosen Oberfläche. Die Oberflächenveredelung verhindert außerdem, dass sich Schmutz, Schimmel und Kalk festsetzen kann. Somit ist dieser widerstandsfähige Wandbelag ideal für alle Nassbereiche – in der Dusche, hinter dem Waschtisch oder dem WC. Dank der großformatigen Platten in den Größen 100 x 210 cm, 100 x 255 cm und 150 x 255 cm entsteht eine ebene Oberfläche.

Vielfältige Dekorauswahl mit Kombinationsmöglichkeiten

Damit Fachhandwerker ihre Kunden optimal beraten und ihnen vielfältige Designs anbieten können, hat HSK Duschkabinenbau sein Sortiment gezielt erweitert. Die bewährten RenoDeco Wandverkleidungen stehen in den Oberflächen Seidenmatt, Hochglanz oder Struktur zur Verfügung. Die Seidenmatt-Oberflächen verfügen über einen Anti-Fingerprint-Effekt und eine hochwertige, matte Optik, die einen seidigen Schimmer ermöglichen. Der samtige Look ist in Feinstein-, Marmor- sowie Sichtbetonoptik und Uni-Dekoren verfügbar. Die RenoDeco Hochglanz-Dekore bringen dank des mehrschichtigen Lackaufbaus einen edlen Glanz mit Tiefenwirkung ins Badezimmer und sind in Fein- sowie Sandsteinoptik, Marmor und Uni Hochglanz-Dekoren in verschiedenen Farben verfügbar, die dem Bad eine schlichte und edle Brillanz verleihen. Die Dekore mit Struktur-Oberfläche bringen hingegen einen natürlichen Look ins Badezimmer: Durch ihre charakteristischen Prägungen sind die hochwertigen Oberflächen kaum von natürlichen Materialien zu unterscheiden. Die Struktur-Oberfläche ist bei zahlreichen Dekoren in Stein-, Fliesen-, Holz-, Metall- sowie Betonoptik verfügbar. Außergewöhnliche Bäder lassen sich auch im Individualdruck – zum Beispiel mit dem eigenen Fotowunschmotiv oder der HSK-Fotoauswahl – gestalten. Hierbei kann schnell und einfach auf die digitale RenoDeco Galerie mit Landschaften, Mustern und künstlerischen Motiven zurückgegriffen werden. Zusätzlich kann zwischen den drei Oberflächen Struktur, Hochglanz und Seidenmatt gewählt werden.

Je nach Badeinrichtung und Geschmack sind auch viele Kombinationen, d.h. zwischen den Oberflächen und Dekoren, möglich. Kühle Farben können beruhigend und zurückhaltend wirken. Warme Töne hingegen strahlen eine gemütliche Atmosphäre aus. Uni-Dekore lassen sich einfarbig im ganzen Bad oder auch spannungsvoll in Kombination mit anderen Dekoren einsetzen. Es lassen sich auch unterschiedliche Oberflächen oder auch Stile interessant miteinander vereinen und schaffen eine neue Stimmung mit bewussten Akzenten. Mischt man z.B. natürliche Optiken miteinander, wie Stein und Holz, und ergänzt diese um einen Individualdruck mit einem Blättermotiv, so entsteht eine lebendige Umgebung mit harmonisch gegliederten Bereichen im Bad. Damit ist der Kreativität bei der Gestaltung keine Grenzen mehr gesetzt.

Schnelle und einfache Verarbeitung

Mit der Fräskanttechnik erscheint die RenoDeco Wandverkleidung nahtlos – auch über Eck. In Ecksituationen, wie sie häufig in Duschkabinen vorkommen, werden die RenoDeco Dekorplatten einfach aneinandergestoßen. So entsteht mit Hilfe des Plattenstoßes eine saubere, profillose Innenecke. Aber auch auf einer ebenen Wandfläche erzeugt das innovative Plattenstoßprofil eine nahezu fugenlose Verbindung zweier RenoDeco Dekorplatten Stoß auf Stoß. Das Profil ist nicht sichtbar, denn es verbirgt sich hinter den hochwertigen Dekorplatten. Gerade große Wandflächen können mit diesem System besonders elegant und formschön verbunden werden. Das Ergebnis ist hochwertig, hygienisch und langlebig. Einen sauberen Plattenabschluss bilden das flächenbündige, eckige oder wahlweise abgerundete Profil. Zu einem professionellen Abschluss von drei Flächen auf einer Außenecke, wie bei einer Vorwandinstallation, verhilft die 3D-Ecke. Passend zu den Dekoren kann die Profilfarbe in Schwarz-matt, Chromoptik oder Alu-Silber-matt gewählt werden.

Durch eine einfache Bearbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen können die Platten und Profile direkt vor Ort an räumliche Gegebenheiten angepasst werden. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Innovatives Material

Die 3 mm starken Aluminiumverbundplatten lassen sich mit handelsüblichen Werkzeugen vor Ort auf die gewünschten Größen zuschneiden, bearbeiten und somit denkbar einfach montieren. Der Untergrund muss vollflächig tragfähig, plan, staub- und fettfrei sowie gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet sein. In Nassbereichen ist eine Abdichtung nach DIN 18534 durchzuführen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Mit dem RenoDeco Wandabdichtungsset bietet HSK ein leicht zu verarbeitendes Abdichtungssystem an, welches schnell für die nötige Dichtigkeit zum Anbringen der RenoDeco Wandverkleidung sorgt. Nach dem Abdichten der Wand können die Dekorplatten mit dem optionalen Montage-Kit oder dem verarbeitungsfertigen Flächenkleber direkt auf den tragfähigen Untergrund aufgebracht werden.

Die Verklebung der Platten erfolgt entweder durch das Montage-Kit oder den Flächenkleber. Das Spiegelklebeband ist Bestandteil des Montage-Kits. Nachdem das Klebeband und die Silikonraupen aufgetragen wurden, kann die Platte einfach an die Wand geklebt werden. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG