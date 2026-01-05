Die modernen RVS Pro Kaltwasser-Erzeuger sind in einer Vielzahl an Bau- und Leistungsvarianten erhältlich. Bild: REMKO, Lage

Speziell für Prozessanwendungen und Komfortklimatisierung entwickelt, kommt diesen Sommer die Serie RVS Pro auf den Markt. Mit einem breiten Spektrum an Bau- und Leistungsgrößen sind die robusten Außengeräte vielseitig einsetzbar. Auch an ein optionales Tieftemperatur-Kit zur Mediumbetriebsgrenzen-Erweiterung haben die Entwickler gedacht.

Jeden Anwender mit dem passenden System zu versorgen ist ein zentrales Ziel von REMKO. Daher umfasst die neue Serie von Kaltwasser-Erzeugern zur Außenaufstellung ganze sechs Leistungsklassen – mit 6 - 26 kW im Kühl- und 6 - 33 kW im Heizbetrieb. Ihre hochmodernen Inverter-Kompressoren ermöglichen eine präzise stufenlose Leistungsregelung im Bereich 30-100 Prozent. So werden je nach Modell SEER-Werte von 4,4 bis 5,3 erreicht.

Vier Baugrößen zwischen 873/1126/486 und 1580/1276/540 mm (H/B/T) eröffnen vielfältige Platzierungsmöglichkeiten. Geräuscharm und optisch dezent fügen sich die Geräte auch in anspruchsvollen Umgebungen bestens ein. Im Sinne einer nachhaltigen Technologieentwicklung sind die RVS Pro Modelle mit dem natürlichen Kältemittel R290 ausgestattet. Um die nötige Betriebssicherheit zu gewährleisten, kommt ein strenges Sicherheitskonzept zum Einsatz, das auch Komponenten zur unbedenklichen Abführung von Propan beinhaltet.

Wetterfeste Gehäuse sowie serienmäßige EVI-Einspritzung garantieren eine stabile Heizfunktion auch in sehr kalter Umgebung. Die Standardbetriebsgrenze der Geräte liegt bei -15 C im Kühlbetrieb. Für Prozessanwendungen können sie mit einem Tieftemperatur-Kit versehen werden, das die Mediumbetriebsgrenze von +7 C auf -2 C erweitert.

Potenzialfreie Schaltkontakte erlauben die Anbindung der RVS Pro an die individuelle Gebäudeleittechnik. Die Steuerung erfolgt über einen modernen, intuitiven Regler direkt am Gerät. REMKO stellt zudem Ausstattung wie Kabelfernbedienung, Bodenkonsolen oder Schwingungsdämpfer-Set bereit, dazu ein umfangreiches Serviceangebot.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.