Die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzer-Prinzip kann in vielen modernen Heizungssystemen mit der Frischwasserstation von REMKO geleistet werden. Mit dem neuen elektronisch geregelten Modell steht ein effizientes, platzsparendes Gerät zur Verfügung, das zudem im Design an die anderen Produktgruppen angepasst wurde.

Kompakt und leistungsfähig präsentieren sich die Frischwasserstationen EFS 21 und 36. Insbesondere in größeren Anlagen punkten sie mit ihrer Schüttleistung von 21 l/min bzw. 35 l/min bei 50 °C Speichertemperatur. Bei höheren Speichertemperaturen sind Schüttleistungen bis 72l/min möglich. Jede REMKO EFS kommt vorkonfektioniert im EPS-Gehäuse und wird an der Wand installiert. Die Variante EFS 21 lässt sich zudem direkt platzsparend an einem Speicher der Serie MPS oder HPS installieren. Die Abmessungen betragen nur 350 x 425 x 190 mm (BxHxT). Das entsprechende Set zur Speichermontage liefert REMKO als Zubehör.

Ein Vorteil der Frischwasserstation: In Verbindung mit einem Pufferspeicher der Serie REMKO MPS kann sie so genutzt werden, dass nur ein einziger Speicher zur Versorgung für Warmwasser und mehrerer Heizkreise erforderlich ist. Alle Abnehmer lassen sich aus einem System versorgen. Damit minimiert sich der Platzbedarf und der Montageaufwand. Dazu trägt auch der kleine, aber sehr leistungsstarke Wärmetauscher bei. Zudem sind eine drehzahlgesteuerte Pumpe und ein Durchflusssensor integriert.

REMKO liefert Planern und Handwerkern mit seinen Paketlösungen inklusive Frischwasserstation ausgezeichnete Voraussetzungen, um ihre Projekte sicher und in kurzer Zeit zu realisieren. Verschiedene Hydraulikschemata liegen bereits vor. Überdies stehen die hauseigenen Planerberater bei allen Detailfragen zur Verfügung. So gelingt die Konzeption von kompakten Wärmepumpenanlagen schneller und mit hoher Sicherheit.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.