Remko informiert die Besucher der SHK Essen in Halle 3 an Stand 3D31: Im Mittelpunkt steht die neue modulare Wärmepumpe MWL für den Wohnungsbau. Bild: Remko, Lage

Remko stellt auf der SHK Essen aus

Zum Branchentreff vom 6. bis 9. September nutzt Remko die Gelegenheit, dem Fachpublikum in Halle 3 am Stand 3D31 seine Highlights zu präsentieren. Insbesondere die modulare Wärmepumpe MWL für den Wohnungsbau steht in Essen im Fokus. Dazu kommen weitere Neuheiten aus den Sparten Klimatisierung und Luftentfeuchtung.