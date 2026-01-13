Effizient heizen und kühlen lässt sich mit dem neuen Gebläsekonvektor KWK Slim EC aus dem Hause REMKO. Das Gerät präsentiert sich in einem zeitlosen Design mit besonders flacher Bauweise: In jeder der fünf Leistungsklassen beträgt die Aufbautiefe nur 125 mm. Der KWK Slim EC erlaubt flexible Einsatzmöglichkeiten als Wand- und Bodenmontage, vor allem in Büros und Wohnräumen.

Für die Kühlleistung gibt REMKO 0,9 bis 4,0 kW an, für die Heizleistung 1,0 bis 4,4 kW. Durch den Einsatz moderner EC-Ventilatortechnologie sowie niedrigste Leistungsaufnahmen von 11 bis 24 W arbeitet der Gebläsekonvektor sparsam und extrem leise im Betrieb. So liegt der Schalldruckpegel in der kleinsten Leistungsstufe zwischen 20 und 23 dB(A), je nach Ausführung. Der Luftvolumenstrom reicht von 50 – 180 m³/h in der kleinsten Variante und bis zu 224 – 680 m³/h in der größten.

Die Bauhöhe misst bei allen fünf Modellen 540 mm. Damit eignet sich das Gerät für den Austausch herkömmlicher Plattenheizkörper bis 600 mm, denn es kann problemlos in bestehende Systeme integriert werden. Lediglich die Breite variiert entsprechend der Leistung zwischen 670 und 1.470 mm. Als Betriebsmedium setzt REMKO auf Wasser oder ein Gemisch mit Ethylenglykol.

Durch verschiedenes Zubehör lässt sich der KWK Slim EC nach Bedarf ergänzen: um zwei Raumtemperaturregelungen, 2- und 3-Wege-Ventilbaugruppen, Kondensatabführung sowie Standfüße. Das Gerät kann mit zwei verschiedenen Einbauregelungen geliefert werden, dies erlaubt sowohl eine Einzel- als auch eine Gruppenansteuerung, Letzteres per Einbindung in die Gebäudeleittechnik.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.