Mit dem flexiblen Energiekonzept von REMKO lassen sich maßgeschneiderte Versorgungssysteme für nahezu jeden Bedarf erstellen. SQW Pro vereint nachhaltige Heizung, Kühlung und Warmwassererzeugung in Wohn- wie in Gewerbeimmobilien. Varianten von 32 bis 380 kW Gesamtleistung decken unterschiedlichste Einsatzbereiche ab.

Je genauer eine Anlage auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt ist, desto effizienter und wirtschaftlicher kann sie betrieben werden. Daher unterstützt REMKO zuverlässig mit Rat und Tat durch seine Planerberater, welche Großprojekte begleiten und ihr Know-how zur Verfügung stellen. Zu den neusten Entwicklungen des Herstellers zählt die SQW Pro, eine anpassbare Energiezentrale mit 32-40 kW Leistung pro Modul. Sie kann bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +45 °C zum Heizen sowie in einem Temperaturspektrum von 15 bis +45 °C zum Kühlen eingesetzt werden. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 erzielt sie Vorlauftemperaturen bis +70 °C.

Für die Trinkwasserbereitung und das Setzen eines sinnvollen Bivalenzpunktes ist auf Wunsch eine elektrische Zusatzheizung mit 9 kW erhältlich. Neben verschiedenen Ausstattungsvarianten besteht auch die Option, eine Anzahl von Modulen in Kaskade zu schalten. So ergeben sich besonders emissionsarme und effiziente Ensembles für den jeweiligen Bedarf: Als COP bei A7/W35 wurde der Wert 4,42 ermittelt. Aufgrund ihrer Monoblock-Bauweise lässt sich die SQW Pro zudem leicht installieren. Selbstverständlich kann sie in die Gebäudeleittechnik integriert werden, auch die Kombination mit PV-Anlagen und weiteren Energiequellen ist möglich. Die SQW Pro kommt im Mai 2025 auf den Markt.

