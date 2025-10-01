Rundum flexibel: Das bewegliche Raumklimagerät RKL 355 Eco kühlt genau da, wo es gebraucht wird. Bild: REMKO, Lage

Kühlung dort, wo sie gebraucht wird, spenden die rollbaren Klimageräte der REMKO Serie RKL Eco. Das neuste Modell überzeugt durch attraktive Optik, ausgereifte Funktionalität und extra leisen Betrieb.

RKL 355 Eco lässt sich auf eingebauten Rollen mühelos im gewünschten Büro- oder Wohnbereich positionieren. In seinem zeitlosen Design und schlanken Gehäuse (714/414/345 mm H/B/T) kann das Gerät immer genau dort eingesetzt werden, wo es gerade benötigt wird. 3,5 kW Kühlleistung und zwei unabhängig arbeitende Ventilatormotoren temperieren bis zu 110 m³ Raumvolumen. Für den individuellen Komfort stehen drei Gebläsestufen zur Wahl. Eine automatische Swing-Funktion verteilt auf Wunsch die gekühlte Luft gleichmäßig im Raum.

Mit 45 dB(A) arbeitet das mobile Klimagerät äußerst leise. Besonders nutzerfreundlich ist außerdem der extra diskrete Schlafmodus mit ausgeschalteten LEDs. Zudem verbessert die integrierte Luftreinigungsfunktion spürbar das Raumklima, was vor allem Allergikern zugutekommt.

Die Regelung erfolgt standardmäßig per Touch-Bedienfeld. Zur Fernsteuerung per App ist ein gesonderter WiFi-Stick lieferbar. Bilder: REMKO, Lage

Auch bei RKL 355 Eco setzt REMKO das umweltfreundliche Kältemittel R290 ein, verknüpft mit Sicherheits- und Qualitätsprüfungen nach höchsten Standards. Durch Ergänzung eines optionalen Smart-Control WiFi-Sticks kann die Anlage per App aus der Ferne bedient werden. Ebenfalls gesondert erhältlich ist eine Schutzhülle einschließlich Zubehör-Fach. Fazit: Wer eine flexible, dezente und leistungsfähige Lösung zur gezielten Raumklimatisierung sucht, liegt mit der RKL Eco Serie genau richtig.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.