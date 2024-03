Aufgebaut ist der Katalog nach den REMKO-Schwerpunkten Klima, Wärme, Neue Energien/Wärmepumpen, Entfeuchtung und Luftreinigung. In diesen Kapiteln finden sich die entsprechenden Geräte: Sie werden inklusive Lieferumfang kurz vorgestellt, dazu kommen die erhältlichen Leistungsstufen mit allen wesentlichen technischen Daten. Auch Paketlösungen und ihre spezifischen Eigenschaften, etwa für Wärmepumpen, werden präsentiert.

Hilfreich sind zudem die ergänzenden Hinweise wie zum Beispiel Planungshilfen, die sich in ausführlicher Form per QR-Code abrufen lassen. Dem Zubehör wird in jeder Kategorie ein eigener Abschnitt gewidmet, sodass der Nutzer rasch über die bestehenden Möglichkeiten im Bilde ist. Eine Gerätematrix zu den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, etwa von Klimaaußen- und -innengeräten, unterstützt zusätzlich bei der Orientierung.

Für Wärmepumpen und Klimageräte gibt REMKO außerdem die Eckdaten für den Inbetriebnahme- und Wartungsservice an. Die wichtigsten Kontaktdaten in der Zentrale und der nationalen Verkaufsbüros runden das Nachschlagewerk ab.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.