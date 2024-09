REMKO zeigt zur GET Nord in Halle A1 auf Stand 350 seine Produkte, etwa die Monoblock-Wärmepumpe WKM. Bild: REMKO, Lage

REMKO geht zur GET Nord

Der Branchentreff GET Nord in Hamburg steht bei REMKO fest auf dem Plan. Vom 21. bis 23. November stellt das Unternehmen in Halle A1, Stand 350 aus und bereichert damit die alle zwei Jahre stattfindende Messe. Der Spezialist für erneuerbare Energien, Klima und Wärme wird eine ganze Reihe seiner Produkte präsentieren.