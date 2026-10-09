Die Mitarbeitenden und ihre Familien standen im Mittelpunkt des bunten Festes zum 50. Bestehen von REMKO. Bild: REMKO, Lage
09.10.2026  Pressemeldung Alle News von REMKO

REMKO feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Familienfest

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hat REMKO, Experte für Wärme- und Klimatechnik, seine Mitarbeitenden und deren Angehörige zu einem großen Familientag eingeladen. Die fröhliche Veranstaltung fand am Freitag, 25. September 2026, auf dem Werksgelände in Lage statt.

Bei traumhaftem Wetter mit viel Sonnenschein bot sich den Gästen ein abwechslungsreiches Programm an Aktivitäten, das sich über das gesamte Gelände erstreckte. Ein Teil der Produktionshalle wurde kurzerhand in ein Spielparadies verwandelt. Zahlreiche Attraktionen wie eine Carrerabahn mit Fahrradantrieb, Rodeo-Bullriding, riesengroße Dartscheiben und Kinderschminken begeisterten Jung und Alt. Bei Betriebsführungen erhielten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in das Unternehmen und konnten die einzelnen Bereiche des Standorts kennenlernen. Verschiedene Foodtrucks und Getränkestationen sorgten für das leibliche Wohl. Am Abend wurde das Fest im Partyzelt mit DJ fortgesetzt.

Mit dem Familientag kam REMKO seinem Anliegen nach, das Jubiläum gemeinsam mit den Menschen zu feiern, die das Unternehmen über viele Jahre begleitet und geprägt haben. Mitarbeitende und ihre Familien hatten in diesem Rahmen Gelegenheit zur geselligen Unterhaltung und konnten REMKO zugleich einmal abseits des Arbeitsalltags erleben.

„50 Jahre REMKO stehen nicht nur für die Entwicklung des Unternehmens seit 1976, sondern vor allem für die Mitarbeitenden, die diese Entwicklung möglich gemacht haben“, resümierte Geschäftsführer Toni Kratzel.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.

REMKO GmbH & Co. KG
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12
32791 Lage
Deutschland
Telefon:  05232 - 606-0
www.remko.de
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