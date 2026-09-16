Qualität mit System – unter diesem Motto lässt sich die 50-jährige Geschichte des Unternehmens REMKO zusammenfassen. Seit 1976 konzipiert das Unternehmen Systeme, die sich durch Zuverlässigkeit und Alltagsnähe auszeichnen. Der ständige Austausch mit den Marktpartnern, um frühzeitig neue Entwicklungen auf den Weg zu bringen, führte zu einem stetigen, stabilen Wachstum. Dabei lag der Fokus konsequent auf der Verbindung von Technik und Design sowie auf Qualität und Service. Diese Linie wird REMKO auch zukünftig verfolgen.

Die zündende Idee

Hans Dieter Remming und Günther Krähe legen 1976 in Detmold den Grundstein zum Unternehmen REMKO. Sie starten mit mobilen und stationären Warmlufterzeugern. 1988 wird der Mittelständler Teil der INDUS Holding AG, firmiert aber weiterhin mit eigener Leitung unter REMKO. Als weitere Produktgruppe führt man Luftentfeuchter für die Bautrocknung ein, Anfang der 90er-Jahre startet der Siegeszug der Klimasparte. Mit diesem Schritt vollzieht sich der Wechsel zum Systemanbieter für Klima- und Gebäudetechnik. Die weitere Diversifikation zeigt sich 2008 mit der Einführung der „Neuen Energien“ – Wärmepumpen werden zu einem wichtigen Standbein.

1983 folgt der Umzug an den Standort Lage, auch heute noch der Firmensitz des Unternehmens. Die Infrastruktur wird – parallel zur Erweiterung des Portfolios – sukzessive ausgebaut, etwa 1992 mit einer neuen Lagerhalle. 2013 kann man das Kundenzentrum und ein Ersatzteillager in Betrieb nehmen. Auch die Geschäftsführung wechselt: Toni Kratzel leitet seit 2014 die Geschicke des Unternehmens. Unter seiner Führung wird REMKO internationaler – mit einem europaweiten Vertriebsnetz mit mehr als 20 Verkaufsbüros und internationalen Vertretungen. Gleichzeitig zeigt der weitere Ausbau des Standorts – 2022 eröffnete das neue Logistikzentrum – die Verwurzelung in der Region. Inzwischen arbeiten mehr als 240 Menschen in Lage. Sechs verschiedene Ausbildungsberufe bietet REMKO an, um Fachkräfte aus der Region auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten und dauerhaft für sich zu gewinnen.

Nachhaltigkeit als Teil der Firmen-DNA

Grün ist für REMKO mehr als nur die Hausfarbe. Schon früh folgt die Entwicklungsabteilung dem Gedanken, eine hohe Effizienz zu erzielen und gleichzeitig die Ressourcen zu schonen. Das Resultat dieser Arbeit zeigte sich zuletzt bei der Top-Bewertung von Focus Money in der Kategorie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit 2025“: Mit dem Höchstwert von 100 Punkten wurde REMKO im Bereich Wärme- und Kältetechnik ausgezeichnet. Durch den Branchensieg platziert sich das Unternehmen innerhalb der Studie als Vorreiter in Sachen Ökologie, Ökonomie und Soziales. „Ein solcher Erfolg ist uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, freut sich Geschäftsführer Toni Kratzel.

Für den Firmensitz nutzt der Spezialist für erneuerbare Energien selbstverständlich eigene Geräte, etwa eine Kaskade aus fünf SQW-Wärmepumpen. Dazu passt die großflächige Dachnutzung für PV-Anlagen. Das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter zudem ganz praktisch: So stehen allen, die ein Elektroauto privat nutzen, vier hauseigene Ladestationen zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Leasen von E-Bikes gefördert. Die passenden Ladestationen und Umkleidemöglichkeiten für die Radler sind ebenfalls vorhanden.

Design als Markenzeichen

Dass Technik im positiven Sinne auffallen kann, zeigt der stete Blick auf die Gestaltung. Ein Paradebeispiel dafür ist die Wärmepumpe HTS ARTstyle mit dem runden Außenmodul in schicker Verkleidung. „Mit diesem konsequenten Ansatz auf das Design sind wir Vorreiter und heben uns immer wieder vom Wettbewerb ab“, konstatiert das REMKO Produktmanagement. Gerade konnte REMKO wieder eine Auszeichnung für die Monoblock-Wärmepumpe WKM Pro entgegennehmen: Der German Design Award in der Kategorie Energy unterstreicht, dass Gestaltung zusammen mit Funktionalität und Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit zu denken ist.

Breites Portfolio mit hohem Anspruch

Nach wie vor stehen Warmluft-Heizsysteme in zahlreichen Leistungsklassen im Programm, sowohl für den mobilen als auch stationären Einsatz. Der Bereich Entfeuchtung bietet stylishe Schwimmbadentfeuchter sowie Geräte für Baustellen, Museen, Archive oder die private Nutzung. Umfassend stellt sich das Angebot für die Klimatisierung dar. Vom kleinen mobilen Gerät bis zu großen Kaltwasser-Klimasystemen kann praktisch jede Anforderung erfüllt werden. Ebenso breit gefächert ist die Auswahl bei den Wärmepumpen, die im Neubau und im Bestand zum Einsatz kommen. REMKO legte schon früh den Fokus auf kaskadierbare Geräte. Damit lassen sich viele Wohn- und gewerbliche Objekte ausstatten. Besonders die Serie SQW für den großen Leistungsbereich punktet mit ihrem modularen Einsatz bis zu 400 kW. Inzwischen läuft der Wechsel hin zu umweltfreundlichen Kältemitteln. Zahlreiche Modelle, sowohl im Klima- als auch im Wärmebereich, arbeiten bereits mit R290. „Diese Anpassung werden wir konsequent weiterführen“, erklärt die technische Leitung. „Unser Ziel ist es, klimaschädliche Kältemittel so schnell wie möglich zu minimieren und frühzeitig darauf zu verzichten.“

Unterstützung der Handwerker und Kundenservice

Als Mittelständler legt REMKO schon immer Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit allen Baubeteiligten. Austausch, Unterstützung bei Projekten und sinnvolle Serviceleistungen spielen eine große Rolle. Ein Beispiel ist der CheckServ: Installateure können diese technische Geräteübergabe für Klima- und Wärmeanlagen und später für die Wartung in Anspruch nehmen. Auf Wunsch begleitet ein Mitarbeiter die ausführende Firma bereits in der Planungsphase. Dann werden Anlagendetails geklärt, um eine passgenaue Projektierung sicherzustellen. Erfahrene Servicetechniker nehmen nach der Umsetzung Klimageräte oder Wärmepumpen in Betrieb. Damit ist ein hohes Maß an Sicherheit verbunden, für den Fachhandwerker ebenso wie für den Endkunden. Dass sich diese Positionierung auszahlt, zeigt sich in einer doppelten Auszeichnung: Im Rahmen der Studie „Top Kundenservice 2025“ wurde REMKO mit dem Prädikat „Hohe Servicequalität“ ausgezeichnet und konnte auch in der Verbraucherumfrage „Beste Produktqualität 2025“ von Focus Money und DEUTSCHLAND TEST überzeugen. Des Weiteren vergrößert REMKO seit Jahren sukzessive sein Team an Planerberatern. Gerade bei größeren und großen Bauten garantiert deren Expertise eine durchdachte, objektbezogene Konzeption. Zudem vermitteln qualifizierte Mitarbeiter in verschiedenen Seminaren regelmäßig Wissen für die Praxis.

Die Zukunft im Blick

Zum Jubiläum stellt REMKO die Partner im Handwerk in den Mittelpunkt. Bei der Teampower-Aktion, die bis zum 31. Juli dauert, können exklusive Preise abgeräumt werden. Der Hauptgewinn ist der Besuch des DTM-Rennens in Hockenheim im Oktober. Ein zweiter Wettbewerb wird Herbst starten, dann zu Entfeuchtung und Wärmetechnik. Damit betont das Unternehmen seine Verbundenheit mit dem Handwerk. Auch drei Messeauftritte in 2026 unterstreichen den Anspruch, den Kontakt mit allen Partnern zu pflegen und sie für die Neuheiten und durchdachte Lösungsansätze zu interessieren. Grundsätzlich lässt sich zur weiteren Entwicklung sagen, dass die Sparte Wärmepumpen in den nächsten Jahren weiter forciert wird. Für die ISH 2027 sind bereits Neuheiten in Vorbereitung – die Erfolgsstory wird fortgeschrieben!