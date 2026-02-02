Schickes Design zusammen mit funktionaler Technik gilt als REMKO-Spezialität. Auch das Klimagerät ATY DC DEKO bietet beides: Das Gerät punktet mit einem effizienten Kühl- und Heizbetrieb und lässt sich durch die wechselbaren Textilblenden individuell gestalten. Dazu liefert das lippische Unternehmen sieben Farbvarianten.

Die Textilblenden werden mit kleinen Magneten, die auf der Rückseite sitzen, am Klimagerät befestigt. Sie können ganz einfach abgenommen, gereinigt und ausgetauscht werden. Ob kräftiges Ozeanblau, dezentes Altrosa oder zartes Cappuccino – die passende Farbe für die eigene Raumgestaltung ist dabei.

Drei Leistungsgrößen des ATY DC DEKO stellen sicher, dass Raumvolumen bis 80, 110 und 160 m³ gekühlt oder geheizt werden können. Die Kühlleistung gibt REMKO mit 2,6, 3,5 und 5,3 kW an, die Heizleistung liegt etwas darüber. Die Geräte verfügen über moderne Invertertechnik für leisen Betrieb und arbeiten mit dem Kältemittel R32.

Des Weiteren sind sie mit der 3D-Swing-Funktion ausgestattet, die eine horizontale und vertikale Luftverteilung ermöglicht. Durch eine spezielle Strömungsoptimierung werden bis zu 9 m Wurfweite erreicht. Drei Stufen des Luftvolumenstroms stellen die gewünschte Leistung sicher. Im Kühlbetrieb unterstützt der Coanda-Effekt – die Luftströmung wird über die Decke in den Raum geleitet. Im Heizbetrieb erfolgt das Einbringen der warmen Luft zugluftfrei über eine nach unten zum Boden gerichtete Strömung.

Die Geräte-Einstellungen werden mit einer Fernbedienung vorgenommen. Alternativ lässt sich am integrierten USB-Anschluss ein WIFI-Stick anschließen oder Smart-Control Touch ergänzen.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.