Remeha: Traumpaar für hybrides Heizen - Elga Ace und Tzerra Ace-Matic

Energie- und Wärmewende kommen, daran besteht kein Zweifel. Die Zukunft der Wärmeerzeugung wird allerdings nicht 100 % elektrisch sein. Sie wird hybrid. Dessen ist sich Remeha Geschäftsführer Christian Sieg sicher. Und erklärt: "Über Hybridtechnologie macht die Wärmepumpe in jedem Haus Sinn. Ganz gleich, wie aktuell der energetische Zustand des Gebäudes ist. Ich bin daher sehr froh, dass wir uns bei Remeha frühzeitig dazu entschieden haben, auch hybride Wärmepumpen-Lösungen für den Immobilienbestand zu entwickeln und so schon jetzt alle Gebäude in die Wärmewende einbeziehen zu können."