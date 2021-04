Die kompakte elektrische Luft/Wasser-Wärmepumpe ist für den Einsatz in hybriden Systemen konzipiert und nur mit einem Spitzenlastkessel zu betreiben. Damit ist die Elga Ace der perfekte Partner bei Modernisierungen. Gerade wenn nicht sofort die ganze Heizanlage ausgetauscht werden soll. Neben Bestandskesseln ist ein Betrieb auch mit den Remeha-Modellen Tzerra Ace und Calenta Ace möglich.

Die Anlage besteht aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit, in der alle nötigen Komponenten zur Wärmeproduktion integriert sind. Die Maße der Inneneinheit liegen bei 268x637x220 mm (BxHxT). Damit findet das Gerät überall im Haus einen Platz. Auch das Außengerät lässt sich flexibel positionieren. Der maximale Abstand zwischen den Innen- und Außenkomponenten liegt bei 30 m (6 kW) bzw. 20 m (4 kW). Für eine vereinfachte Installation ist die Außeneinheit mit dem Kältemittel R32 vorgefüllt. Um den Schutz der Nachbarn in punkto Lärm vollumfänglich zu gewährleisten, läuft das Außengerät nicht nur besonders leise. Die Anlage besitzt auch einen „Low Noise“ Modus, mit dem die Geräuschbildung bei lediglich 39 dB (2 m Entfernung) liegt. Damit ist der Einsatz selbst in beengtem Baugebiet möglich.

Die Regelung basiert auf der neuen Ace Control Regelungsplattform. Sie bietet neben einer intuitiven Eingabemaske via Karussellmenü, sämtliche Funktionen einer witterungsgeführten Heizkreisregelung sowie einer Inbetriebnahme-Unterstützung. Das erleichtert dem Heizungsbauer die notwendige Konfiguration der Anlage. Zudem lassen sich über die OpenTherm-Schnittstelle alle Remeha-Kessel verbinden. Die gesamte Anlage kann über das Smart-Service-Tool eingerichtet und ausgelesen werden.