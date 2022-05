Remeha: Gas sparen einfach gemacht

Im Austausch für einen in die Jahre gekommenen oder defekten Warmwasserspeicher ist die Azorra Ace gerade in diesen Zeiten der perfekte Quick-Win für Wohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser. Foto: Remeha GmbH

Wohin geht der Gaspreis in Zukunft? Das Thema Gasverbrauch ist in aller Munde. Hybrid-Lösungen, die in eine bestehende Heizungslandschaft integriert werden können, sind wegen ihrer geringeren Anschaffungskosten aktuell heiß begehrt. Remeha hat mit der Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace einen solchen Split-Baustein im Angebot. Im Austausch für einen in die Jahre gekommenen oder defekten Warmwasserspeicher ist die Azorra Ace der perfekte Quick-Win für Wohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser.

Mit einem COP-Wert von 3,48 übertrifft die Azorra Ace sämtliche Warmwasser-Wärmepumpen auf dem Markt. Mit nur 49 dB(A) ist sie zudem deutlich leiser als die Konkurrenz und macht nicht mehr Lärm als ein handelsüblicher Kühlschrank. Im Eco-Modus ist die Azorra Ace sogar noch leiser. Als Kältemittel kommt Propan zum Einsatz. Mit einem GWP-Wert von unter 3 ist dieses nachhaltig und zukunftssicher.

Die Azorra Ace kann mit Innen- oder mit Außenluft betrieben werden. Bei Betrieb mit Innenluft kann sie zum Beispiel einen Weinkeller kostenlos kühlen. Ihr Einsatzbereich liegt in einem Temperaturbereich zwischen -7 0C und +42 0C. Die bei der Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace integrierte Ace-Regelung in Kombination mit dem Remeha Raumregler eTwist ist kompatibel zu Gas- oder Öl-Kesseln anderer Hersteller und über eine sogenannte Smart Grid-Funktion auch zu weiteren Geräten, wie z.B. einer PV- oder Solarthermie-Anlage. So kann die CO 2 -Einsparung noch weiter verstärkt werden.

Das Handwerk freut sich bei der Azorra Ace über ihre kompakte Größe (710mm x 670mm x 1530/1760 mm), nützliche Tragegriffe zur einfachen Einbringung in die Baustelle, leicht zugängliche und gut platzierte hydraulische Anschlüsse sowie eine einfache Installation auch ohne Kälteschein.