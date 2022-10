Im Austausch für einen in die Jahre gekommenen oder defekten Warmwasserspeicher ist die Azorra Ace gerade in diesen Zeiten der perfekte Quick-Win für Wohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser. Bild: Remeha GmbH, Emsdetten

Remeha: Gas sparen einfach gemacht - Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace

Wohin geht der Gaspreis in Zukunft? Das Thema Gasverbrauch ist in aller Munde. Hybrid-Lösungen, die in eine bestehende Heizungslandschaft integriert werden können, sind wegen ihrer geringeren Anschaffungskosten aktuell heiß begehrt. Remeha hat mit der Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace einen solchen Split-Baustein im Angebot. Im Austausch für einen in die Jahre gekommenen oder defekten Warmwasserspeicher ist die Azorra Ace der perfekte Quick-Win für Wohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser.