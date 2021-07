Pressemeldung

Das Unternehmen Remeha hat seine Gas Ace-Serie erweitert. Zu den Geräten 120 und 220 gesellen sich nun die Baureihen 320 und 620. Die bodenstehenden Gas-Brennwertkessel sind zum Beheizen geräumiger Wohnhäuser, Bürogebäude oder gewerblich genutzter Objekte konzipiert. Die gesamte Serie beinhaltet nun Leistungsgrößen von 45 bis 1300 kW.

Die neuen Baugrößen sind in Bedienung, den integrierten regelungstechnischen Funktionen sowie den Schritten für die Inbetriebnahme identisch mit den kleineren Modellen. Besonderes Merkmal der Gas-Brennwertgeräte sind die speziell entwickelten Monoblock-Wärmetauscher aus Aluminium/Silizium. Überdies ermöglichen ein Edelstahl-Rohrbrenner und eine exakte Gas-Luft-Verbundregelung eine optimale und schadstoffarme Verbrennung. Durch diese Komponenten ist ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 108 % gegeben. Der hohe Modulationsgrad von 20 bis 100 %, bei einer maximalen Temperaturspreizung von 40 K bedeuten höchste Effizienz. Damit das System zukunftsfähig bleibt, wurde es auf die Beimischung von bis zu 20 Vol. % Wasserstoff zertifiziert. Die Kondensatwanne innerhalb der Wärmeerzeuger besteht aus einem korrosionsbeständigen Verbundwerkstoff.

Wie auch bei den kleineren Modellen erfolgt die Bedienung intuitiv über die Regelungsplattform Ace Controls. Dies geschieht über ein großes, menügeführtes Farbdisplay. Damit lassen sich alle Parameter und Störmeldungen ablesen. Zudem sind die einzelnen Einstellungen der Anlage über Symbole und eine übersichtliche Menüstruktur zu finden. Zusammen mit der Ace Control DATA bietet der Gas 320 / 620 Ace zudem Vorteile in der Fernüberwachung.

Auch im Bereich der Montagefreundlichkeit punkten die Anlagen. Das Gehäuse verfügt über eine LED-Innenbeleuchtung, die sich automatisch beim Öffnen einschaltet. Alle Komponenten sind so angeordnet, dass sie problemlos erreichbar sind. Die Leitungen im Gerät lassen sich mit Clips schnell und einfach lösen, sodass ein bequemes Arbeiten an jeder Stelle ermöglicht wird. Bei der Installation erleichtern Transportrollen am Kesselboden und Handgriffe an der Kesselrückseite die Aufstellung. Durch diese Eigenschaften und ein optional erhältliches Anschlussset ist die gesamte Gas Ace- Serie für den zeitsparenden Kesseltausch auch in Bestandsanlagen bestens vorbereitet.

Weitere Informationen zu Remeha sind auf der Website www.remeha.de zu finden.