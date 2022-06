Remeha erweitert Wärmepumpenangebot für Eigenheime

Mit der neuen Luft-Wasser Monoblock-Wärmepumpe Tensio C spricht Remeha die Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Produkt zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis an. Sechs verschiedene Modellvarianten mit Leistungsspektren von 4 bis 16 kW decken nahezu jeden Anwendungsfall ab. Für Mehrfamilienhäuser können bis zu fünf Anlagen in Kaskade geschaltet werden. Gut für das Handwerk: Als Monoblock-Variante ist die Tensio C schnell und einfach installiert – auch ohne Kälteschein. Als Inneneinheit fungiert eine Regelung.