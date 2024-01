Der innovative Heizungsanlagen-Hersteller Remeha präsentiert sich auch in diesem Messefrühjahr auf der SHK+E in Essen und der ifh INTHERM in Nürnberg. Auf dem in drei Produktbereiche aufgeteilten Messestand kann sich der Besucher über Neuerungen informieren. Der Fokus liegt dieses Jahr auf Lösungen für die Herausforderungen des GEG.

Auf beiden Messen begrüßen die Experten von Remeha ihre Gäste in drei Arealen. Hier dreht sich alles um

Hybrid-Lösungen für den Gebäudebestand, mit den Wärmepumpen Elga Ace und Azorra Ace, dem smarten Raumregler e-Twist und dem Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel Tzerra Ace-Matic

Monovalente Wärmepumpen für den Neubau und den gut isolierten Gebäudebestand, mit der flexiblen Luft-Wasser-Wärmepumpenserie Tensio C inkl. Kühlfunktion nebst neuer Inneneinheit Mercuria, sowie den speziell auf Wärmepumpen zugeschnittenen Trinkwarmwasserspeicher Assure

Effiziente und intelligente Lösungen für große Projekte – hier mit vor Ort: die neue Großwärmepumpe Effenca, die Gas-Brennwert-Heizkessel Quinta Ace / Gas 220 Ace sowie die neuen Wasseraufbereitungsserien Iona / Filma

Auch die zahlreichen 100 % Wasserstoff-Pilotprojekte von Remeha stehen wieder im Rampenlicht.

Selbstverständlich darf das in 2023 erfolgreich eingeführte Programm „Remeha Hybrid Helden“ nicht fehlen. Das speziell aufs Handwerk ausgerichtete Angebot wird über einen Touchpoint auf dem Messestand sicht- und erlebbar gemacht.

Auf der SHK in Essen freuen sich die Remeha-Fachberater in Halle 3 am Stand 3D25 auf ihr Publikum. Auf der ifh INTHERM in Nürnberg trifft man sich in Halle 3A am Stand 105.

Weitere Informationen zu Remeha und den Lösungen zu den Herausforderungen der Energie- und Wärmewende finden sich auf der Webseite www.remeha.de.