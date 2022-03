Pressemeldung

Neues Design, neues Logo, neue Seite - und noch mehr Nutzer-Service. Der Relaunch der G.U.T.-Webseite ist live. Unter gut-gruppe.de finden Besucher jetzt geballte Informationen rund um die Gebäude- und Umwelttechnik. Optisch einladend aufbereitet und inhaltlich am Puls der Zeit orientiert.

Diese Seite zeigt die G.U.T.e Welt in all ihren Facetten. Der Internetauftritt überzeugt mit frischem, dynamischem und responsivem Design. Die Farben? Freundlich. Die Gestal­tung? Kreativ, ohne zu verspielt zu wirken. Der Kern: Fokus auf die Kernkompetenz der Gebäude- und Umwelttechnik sowie auf die Leistungsfähigkeit und das Servicebewusstsein der G.U.T.-Gruppe weit über das einzelne Sortiment hinaus. Schließlich wirkt die Umwelttechnik in sämtliche Bereiche der Gebäudetechnik hinein.

Eine zusätzliche Besonderheit der neuen Seite: Der Internet­auftritt ist als klimaneutrale Webseite zertifiziert und verfügt über einen nachhaltigen Darkmodus. Ist dieser eingeschaltet, wirkt die gesamte Seite nicht nur optisch noch eindrucksvol­ler, sondern spart auch zusätzlichen Strom. Das schützt das Klima und schont den Geldbeutel.

Nachhaltigkeit spielt auch inhaltlich auf der neuen Webseite eine zentrale Rolle: Vielseitige Themen um die Megatrends der Zukunft, wie Digitalisierung, Regenerative Energien, Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Effizienz spiegeln dabei eindrucksvoll die DNA der Gruppe wider. Denn Nachhaltig­keit funktioniert auch im Fachgroßhandel. Das beweist die G.U.T.-Gruppe mit ihrer neuen Online-Präsenz und zeigt, welchen Beitrag sie heute bereits leistet, um die von der UN ausgerufenen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen. Es geht um technischen Fortschritt und Umwelt­schutz, um Menschlichkeit und soziale Kompetenz.

Bundesweit übernimmt die G.U.T.-Gruppe Verantwortung für die Region, bildet junge Menschen in ganz verschie­denen Großhandelsbereichen. Auszubildende spricht die G.U.T.-Gruppe auf ihrer Webseite gezielt an. Im Veranstal­tungskalender sehen Kunden auf einen Blick, was an wel­chem Standort der Gruppe wann angeboten wird, von der Online-Schulung bis zum Grillen am ABEX. Informationen und Inspiration in bewegten Bildern liefert darüber hinaus die Video-Mediathek.

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG und Sprecher der G.U.T.-Gruppe: „Ein Internetauftritt gleicht der Visitenkar­te eines Unternehmens. Mit diesem Relaunch der Website gut-gruppe.de ist uns ein Meilenstein gelungen. Optisch und inhaltlich. Die Besucher finden auf den Seiten G.U.T. pur und damit ein einladendes Gesamtpaket, das unsere Partner im dreistufigen Vertriebsweg überzeugt und potenzielle Auszu­bildende begeistern soll.“