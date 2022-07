Melden Sie sich rechtzeitig an

Von Beginn an versucht unser Team von HaZweiOh Kontinuität und Innovation in unseren Beratungen, Ausbildungen und Coachings zu verbinden. Jetzt haben wir im Ausbildungssegment eine neue Bestmarke erreicht. Die HaZweiOh-Ausbildung Bad- und Heizungsverkauf findet vom 19.-21. Oktober 2022 in Würzburg zum dreißigsten Mal statt.

Mit dieser speziell für die Bäder- und Heizungsbranche entwickelten Verkäuferausbildung beherrschen Sie schnell und sicher das komplette ABC des Bad- und Heizungsverkauf.

In drei Tagen erarbeiten Sie gemeinsam mit anderen Bad- und Heizungsverkäufer/innen die 10 entscheidenden Verkaufsfelder für Ihren Verkaufserfolg als SHK-SpezialistIn.

Sie trainieren die für erfolgreiche Verkäufer/innen unerlässlichen Wissensbereiche und erhalten die besten Praxistipps und zahlreiche praktische Hilfen für ihren Beratungs- und Verkaufserfolg.

Melden Sie sich jetzt an um Ihren Teilnehmerplatz zu reservieren und sichern Sie sich den HaZweiOh-Jubiläumsbonus von 100 Euro.

Die Beschreibung und alle Infos zur BASISAUSBILDUNG BAD- UND HEIZUNGSVERKAUF zum downloaden finden Sie auf unserer Homepage www.hazweioh.com oder rufen Sie uns an unter 09332-4986 bzw. schreiben Sie uns eine Mail: sk(at)hazweioh.com.