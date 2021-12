Pressemeldung

Handelt es sich um einen Neubau, also werden sämtliche Sanitärobjekte gebraucht? Oder ist es eine Renovierung, bei der bestimmte Elemente erhalten bleiben? Gibt es architektonische Besonderheiten zu berücksichtigen – beispielsweise ein Schlauchbad im Altbau? Wie viele Personen frequentieren den Raum? Wird der Sanitärbereich selbst genutzt oder vermietet? Bevor ein neues Bad entsteht, gilt es die passenden Antworten zu finden. Dabei unterstützen und begleiten die Fachberater, die in den 35 Design-Badausstellungen der REISSER AG tätig sind.

Startpunkt ist das persönliche Vorgespräch: Grundrisse werden herangezogen, Wünsche und Vorstellungen erörtert, Gestaltungsvorschläge unterbreitet. „Wir sehen uns als Möglichmacher und wollen jeden umfassend zufrieden stellen. Jeder Bauherr soll die für sich optimale Lösung finden“, erklärt Ausstellungsfachberater Mario Berndt. Die Badberater nehmen sich viel Zeit – um das konkrete Bauvorhaben zu klären und um gezielt auf Machbarkeit und Produkte einzugehen. Die professionelle Badplanung gibt es sowohl klassisch in 2D als auch in 3D: Per Computersimulation lassen sich Materialien, Farben und Ausstattungselemente detailgetreu darstellen.

Ob bodenebene Duschen oder Aufsatzwaschbecken, ob Spiegelschrank mit Lichteffekten oder Drückerplatten-Kollektion, ob Gäste-WC oder Whirlpool: Beim Rundgang durch die Ausstellung gibt es allerhand zu entdecken und live auszuprobieren. Präsentiert wird Badarchitektur für die verschiedensten räumlichen Bedingungen, ästhetischen Ansprüche und finanziellen Möglichkeiten. Berndt: „Das macht den Unterschied zum Online-Handel aus: Bei uns ist alles in Funktion, kann angeschaut und angefasst werden, keine Frage bleibt offen.“

Haptik, Vielfalt – und persönliche Beratung

Die Strahltechniken der Kopfbrausen werden ebenso vorgeführt wie Geruchsabsaugung der Dusch-WCs. Am Brausebrunnen staunen die Kunden über die vielen Unter- und Aufputzvarianten genauso wie über Bodenabläufe und Rinnen. In den Kojen sind unterschiedliche Gesamtkonzepte, Badgestaltungen in diversen Größen, Themen- und Stilwelten sowie Komplettbäder – sogar mit Fliesenbeispielen – zu besichtigen. „Das haptische Erlebnis, die Vielfalt an Einrichtungsgegenständen und die intensive Begleitung sind bei uns einzigartig“, betont Berndt.

Die Badausstellung hat übrigens Tradition, sie existiert bereits seit Ende der 1950er-Jahre. Am Hauptstandort in Böblingen können Besucher auf 2400 Quadratmetern rund 40 Hersteller und Markenfabrikate kennenlernen. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg und Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz 35 Design-Badausstellungen der REISSER AG.