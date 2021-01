Guntram Wildermuth-Reißer, Vorsitzender des Vorstandes der REISSER AG freut sich über seine zukünftige Vorstandskollegin Patricia Montalti: „Wir sind stolz darauf, in unserem Haus die erste Frau in einem Vorstand der Großhandelsbranche begrüßen zu dürfen.“

Seit nunmehr 150 Jahren ist die REISSER AG in der SHK-Branche etabliert. Das Jubiläumsjahr des Großhändlers mit Stammsitz in Böblingen startet mit einigen personellen Veränderungen und Neubesetzungen – mit dem Ziel, den Vertrieb nicht nur zu stärken, sondern auch dynamischer zu gestalten. So besetzt das Unternehmen beispielsweise als erstes in der Großhandelsbranche einen Vorstandsposten mit einer Frau. Gleichzeitig will der Betrieb nachhaltiges Wachstum stärker fördern.

Qualität, Verlässlichkeit und Partnerschaft – mit diesen zentralen Attributen will die REISSER AG in Verbindung gebracht werden. Als Spezialist in den Bereichen Bad- und Sanitärausstattung, Installations- und Heizungstechnik hat sich der Betrieb sowohl bei Fachhandwerkern als auch Endverbrauchern längst einen Namen gemacht. „Unser Firmenjubiläum im Jahr 2021 ist daher ein guter Anlass, um zu reflektieren, woher wir kommen und wohin wir künftig gehen wollen“, sagt Vorstandssprecher Guntram Wildermuth-Reißer. Es gehe darum, nicht nur das positive Branchenimage aufrecht zu erhalten, sondern auch den hohen Ansprüchen gegenüber Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern weiterhin gerecht zu werden. „Das zeichnet uns aus und treibt uns täglich an. Das große Potenzial unserer Marke werden wir weiter ausschöpfen.“

Der Vorstand der REISSER AG bedient sich dafür einiger strategischer Stellschrauben und geht bereits jetzt erste zukunftsweisende Schritte, vor allem im personellen Bereich gibt es Neuerungen: Patricia Montalti, bisherige Personalleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung, wird zum 1. Februar in den Vorstand berufen. Sie verfügt über jahrelange Vertriebserfahrung in unterschiedlichen DAX-Konzernen und wird künftig die Bereiche Personal, Vertrieb, IT und Change verantworten – und das als erste Frau in einem Vorstand der Großhandelsbranche. „Ich freue mich auf diese spannenden Aufgaben und bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendigen Transformationen der kommenden Jahre erfolgreich meistern“, erklärt Montalti. „Darauf zahlt nicht nur unsere hochwertige Marke ein. Vor allem unsere engagierten und kompetenten Mitarbeiter, unser Erfahrungshorizont und unsere erstklassigen Kundenbeziehungen zur Industrie und zu den Fachbetrieben werden dazu beitragen.“

Als Vorsitzender des Vorstandes fungiert weiterhin Guntram Wildermuth-Reißer, bei dem alle anderen Bereiche angesiedelt sind. Thomas Reimann verantwortet als Geschäftsführer weiterhin die Geschäfte der Alpha RFR sowie den Einkauf Böblingen. Als Branchenkenner bleibt er weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung.

Auch in der Gesamtvertriebsleitung gibt es zum 1. Februar eine Veränderung, die Position wird durch Olivier Martinez neu besetzt, gleichzeitig agiert er als Mitglied in der Geschäftsleitung. Mit seiner Unterstützung sollen die Niederlassungen reformiert werden, Wachstum und Digitalisierung stehen dabei im Fokus. Auch die Ausstellungen sollen neue Strahlkraft erhalten, noch mehr an den Puls der Zeit gebracht werden. Und auch das Eigenmarken-Programm von REISSER soll den Fachbetrieben und Fachplanern einen noch stärkeren Mehrwert bieten. „Unsere Partner sollen noch erfolgreicher am Markt agieren – dafür werden sie von uns intensive Unterstützung erfahren“, prognostiziert Martinez.

