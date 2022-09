Reiner Fuchs – 3 Jahrzehnte bei Uponor Kamo in Ehingen

Als Reiner Fuchs seine Tätigkeit aufnahm, waren er und das Unternehmen gleichmermaßen noch sehr jung… Damals waren die wenigen Büroarbeitsplätze noch in Privaträumen untergebracht und die Produktion in einer angemieteten Garage. Mittlerweile ist das Unternehmen allein am Standort Ehingen/Donau auf über 100 Mitarbeiter gewachsen, verteilt auf drei Bürogebäude und zwei Produktionsstätten.