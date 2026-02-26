Freuen Sie sich auf spannende Themen, frische Impulse und praxisnahes Know-How. Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie unsere nächsten Präsenz- und Online-Seminare.

Online-Seminare

Bedeutung und richtige Planung von Trinkwarmwasserinstallationen

Datum:

12.03.2026 online

Uhrzeit:

14:00 - 14:45 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb (Kurzversion)

Datum:

16.03.2026 online

Uhrzeit:

10:00 - 12:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Modular Systems – der (einzige) Weg in die Zukunft der Haustechnik

Datum:

21.04.2026 online

Uhrzeit:

15:00 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Erdverlegte Luftleitungen in der Praxis: Planung und Ausführung

Datum:

27.04.2026 online

Uhrzeit:

10:30 - 11:15 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Präsenz-Seminare

RAUCAD Profi-Workshop

Datum und Ort:

28.-29.04.2026 Erlangen

10:00 - 16:00 Uhr

Hier anmelden >

Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb

Datum und Ort:

19.03.2026 Berlin-Dahlem

04.05.2026 Karlsruhe

16.06.2026 Paderborn

25.06.2026 Gotha

07.07.2026 Köln

15:30 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Jetzt schon Platz für später sichern - VDI & ZVSHK

Fachkraft für Hygiene in der Trinkwasserinstallation

Datum:

09.-10.06.2026 Erlangen

15.-16.09.2026 Ebensfeld

13.-14.10.2026 Gräfelfing

09:00 - 17:00 Uhr

Hier anmelden >

Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A

Datum:

15.-16.12.2026 Erlangen

09:30 - 16:30 Uhr

Hier anmelden >

