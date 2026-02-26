REHAU: Wissen, das Sie weiterbringt – unsere (Online-)Seminare der REHAU Academy! Jetzt noch schnell anmelden
Effizient - zielgerichtet - persönlich.
Online-Seminare
Bedeutung und richtige Planung von Trinkwarmwasserinstallationen
Datum:
12.03.2026 online
Uhrzeit:
14:00 - 14:45 Uhr
kostenfrei
Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb (Kurzversion)
Datum:
16.03.2026 online
Uhrzeit:
10:00 - 12:00 Uhr
kostenfrei
Modular Systems – der (einzige) Weg in die Zukunft der Haustechnik
Datum:
21.04.2026 online
Uhrzeit:
15:00 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Erdverlegte Luftleitungen in der Praxis: Planung und Ausführung
Datum:
27.04.2026 online
Uhrzeit:
10:30 - 11:15 Uhr
kostenfrei
Präsenz-Seminare
RAUCAD Profi-Workshop
Datum und Ort:
28.-29.04.2026 Erlangen
Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Uhr
Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb
Datum und Ort:
19.03.2026 Berlin-Dahlem
04.05.2026 Karlsruhe
16.06.2026 Paderborn
25.06.2026 Gotha
07.07.2026 Köln
Uhrzeit: 15:30 - 20:00 Uhr
kostenfrei
Jetzt schon Platz für später sichern - VDI & ZVSHK
Fachkraft für Hygiene in der Trinkwasserinstallation
Datum:
09.-10.06.2026 Erlangen
15.-16.09.2026 Ebensfeld
13.-14.10.2026 Gräfelfing
Uhrzeit: 09:00 - 17:00 Uhr
Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A
Datum:
15.-16.12.2026 Erlangen
Uhrzeit: 09:30 - 16:30 Uhr
Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner
Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.
Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau(at)rehau.com gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Ihre REHAU Academy Water Technologies