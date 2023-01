Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Online-Seminare

Wann

19.01.2023

13:00 - 14:00 Uhr

24.02.2023

11:00 - 12:00 Uhr

online

GEG 2023 – Was ist neu bei der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes

Das Gebäudeenergiegesetz „GEG 2020“ sollte laut § 9 (Überprüfung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebäude) erst 2023 überprüft werden. Die zuständigen Bundesministerien sollten innerhalb eines halben Jahres einen Vorschlag zur Fortschreibung des Gesetzes ausarbeiten. Doch nun ging es dieses Jahr Schlag auf Schlag:

Am 29. April 2022 legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bereits einen Referentenentwurf für eine GEG-Novelle vor. Dieser wurde nochmals geändert, vom Bundestag am 7. Juli 2022 beschlossen und vom Bundesrat am 8. Juli 2022 gebilligt und ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten.

Dieses Online-Seminar zeigt Ihnen die Neuerungen der Novelle des GEG 2023 auf.

Anmelden >

Wann

26.01.2023

11:00 - 12:00 Uhr

online

Wie leise ist leise genug? Schallschutzanforderungen für Hausinstallationen

Anforderungen aus Regelwerken besser verstehen

besser verstehen Einhaltung der Schallschutzziele in der Praxis sicherstellen

der Schallschutzziele in der Praxis sicherstellen Wertvolle Hilfestellungen, die schallschutz-technischen Anforderungen projektbezogen genau zu erkennen, gezielt zu planen und umsetzen zu können

Anmelden >

Online-Seminare exklusiv mit RAUCAD

Wann

24.01.2023

13:00 - 14:00 Uhr

online

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten - mit RAUCAD

Eine Rohrnetzberechnung für ein Mehrfamilienhaus, mit Materialauszug für ein LV oder erste Kostenschätzung in wenigen Minuten, mit wenig CAD-Erfahrung – Unmöglich? Nein!

Live Erstellung eines Sanitärschema

Berechnung der Dimensionen

Prüfung des Hygienestatus

Erzeugung eines Strangschema und eines detaillierten Materialauszugs

Anmelden >

Wann

01.02.2023

11:00 - 12:00 Uhr

online

RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Modellierung

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem RAUCAD Modul Gebäudemanager ein 3D Modell eines Gebäudes erstellen – von einer pdf bis zur ifc! In kürzester Zeit entstehen so aus den selbst ältesten Unterlagen modernste Pläne für Ihre weitere Bearbeitung.

Auch Sonderfälle wie runde Bauteile werden erläutert.

Anmelden >

Wann

08.02.2023

13:00 - 14:00 Uhr

online

Heizlastberechnung und Auslegung der Flächenheizungen mit RAUCAD

Heizlastermittlung und Auslegung von Flächenheizungen in nur vier Schritten

Von der Erfassung des Gebäudes (Schritt 1) bis hin zum normgerechten Ausdruck der Heizlast, einem Verlegeplan mit Beschriftung und Materialauszug (Schritt 4)

Anmelden >

Wann

15.02.2023

13:00 - 14:00 Uhr

online

RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser - von Grund auf selbstgemacht

Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein komplettes Trinkwasserschema mit verschiedenen Anbindearten zeichnerisch lösen und berechnen. Dabei werden Verbraucher in einen leeren Gebäudeschnitt eingezeichnet und auf verschiedene Arten an die Steigleitungen angebunden.

Assistenten effektiv nutzen

Erstellung von Gebäudeabschnitten und Gebäuden

Varianten der Trinkwassererwärmung

Möglichkeiten der Leitungsführung in Trassen und in der Anbindung

Ringleitung mit Strömungsteiler? Kein Problem!

Berechnen und Beschriften

Anmelden >

Neues Präsenz-Seminar ab Februar

Wann

21.02.2023

in Gotha

Water Safety Plan 2023: Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des Water Safety Plans

In dieser Seminarreihe stellen wir Ihnen die wichtigsten Anforderungen aus der EU-Trinkwasserrichtlinie und der TrinkwV vor und behandeln den Water Safety Plan in Theorie und Praxis mit dem UBA-Handbuch als Leitfaden.

Weitere Termine im Laufe des Jahres in: Paderborn, Memmingen, Trier und Leipzig.

Alles neu? Was beinhaltet die Risikobeurteilung der Trinkwasser-Installation

Abgrenzung des WSP-Konzepts zur Gefährdungsanalyse nach TrinkwV

WSP - Von der Systembeschreibung bis zur Risikobeherrschung

Nachhaltigkeit des WSP, Intervalle zur Verifizierung und Revision

Die Umsetzung des WSP an einer beispielhaften Trinkwasser-Installation

Das Seminar findet in Kooperation mit der Firma Gbr. Kemper GmbH + Co. KG statt.

Anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem

Seminarplaner >

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.



Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter ACDwebinar(at)rehau.com zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie