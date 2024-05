Die RAUSIKKO Box LT ist eine neue Lösung der RAUSIKKO Regenwasser-Familie. Das Leichtgewicht überzeugt im Einsatz unter Grünflächen und in Mulden-Rigolen-Anlagen. Abbildung: © REHAU

Die IFAT ist die Weltleitmesse für Umwelttechnologien und die größte Plattform für Wasser-, Abwasser, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Vom 13. bis 17. Mai 2024 stellt der Systemanbieter REHAU zukunftsorientierte Neuerungen und Lösungen vor und zeigt, wie in der Partnerschaft mit Baukunden nachhaltig gestaltete Abwasser- und Regenwassersysteme aussehen.

Vor dem ersten großen Auftritt steht eine neue Lösung für den nachhaltigen Kanalbau. Kommunen und Planer erfahren, wie sie ganz praktisch einen entscheidenden Schritt in Richtung klimaneutrales Bauvorhaben gehen können – und ihre Tiefbauprojekte damit auf das nächste Level heben. REHAU gibt ihnen einen Schlüssel für eine nachhaltig gebaute Zukunft in die Hand. Geprüft, belegt und nachvollziehbar. Wie sich messbar bessere Ergebnisse umsetzen lassen? Das Geheimnis wird auf der Messe exklusiv gelüftet.

Nachhaltigkeit ist in der Bauindustrie kaum mehr weg zu denken. Zeitgemäße Bauprojekte setzen Ressourcen effizient ein, minimieren Umweltauswirkungen und schaffen langfristige Lösungen. REHAU unterstützt Kommunen, Organisationen und Unternehmen von der Planung bis zum Projektabschluss mit umfassenden Serviceleistungen. Unter dem Motto „Von Level zu Level – gemeinsam die Zukunft bauen“ sind bewährte Lösungen und innovativen Neuheiten am Start. Am Messestand und im Showtruck erfahren Besucher, wie sie ihre Projekte auf das nächste Level heben.

Einen weiteren Hebel bietet die von REHAU entwickelte Schacht-in-Schacht Modernisierung. Das Verfahren ermöglicht eine Altschachtsanierung in kurzer Zeit. Die neuen Schächte sind korrosionsbeständig, belastbar und auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt. Basis für den neuen Schacht bilden Scandaten, die durch ein hochauflösendes Lasersystem gewonnen werden. Wie es funktioniert, zeigt eine „Spezial 3 D Befahrung“ am Messestand.

Schnellere Planung in 3D

Bei etablierten Lösungen können sich Anwender auf Weiterentwicklungen freuen. Die Softwarelösung „RAUSIKKO NEO“ zur Planung und Bemessung von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen zeigt sich im neuen Level noch leistungsfähiger. Die cloudbasierte Software ist datenschutzkonform und muss nicht auf dem lokalen Server oder Desktop installiert werden – das spart Speicherplatz. Zudem ist die Oberfläche noch nutzerfreundlicher und intuitiv zu bedienen. Das extra Plus: Der 3D Konfigurator vereinfacht und beschleunigt die zuverlässige Planung deutlich.

Ebenfalls am Start ist eine Neuentwicklung aus der RAUSIKKO Regenwasser-Familie: die RAUSIKKO Box LT ist ein Leichtgewicht mit starken Argumenten für den Einsatz unter Grünflächen und in Mulden-Rigolen-Anlagen. Neu ist auch der Sedi-Shark, für gesteigerte Reinigungsleistung bei geringerem Flächenbedarf.

Schlank und leistungsfähig ist der Neuzugang im AWADOCK System: Mit AWADOCK Slim DN 160 wird der seitliche Anschluss an Steinzug-, Beton- und linersanierte Rohre ab sofort auch bei kleineren Dimensionen (DN 250 – DN 500) ermöglicht. Das Montageprinzip beruht auf Einstecken statt Eindrehen. Bei der einfachen und schnellen Montage bleibt der Hauptkanal in Betrieb.

Nur einen Katzensprung vom Messestand findet sich ein weiteres Highlight: Der AWADOCK Showtruck für Rohranschlusssysteme macht direkt auf der IFAT Halt. Im mobilen Showroom wird anschaulich gezeigt, wie schnell und einfach die Systeme von REHAU zu verlegen sind. Beispiele gefällig? Die universelle Rohrkupplung AWACONNECT Flex+ wurde neu aufgelegt, mit einem beweglichem Mittelbereich und der Möglichkeit zur schnellen Verlegung – ganz ohne Spezialwerkzeug.

Zukunftsdenken mit Tradition

REHAU ist seit Jahrzehnten ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit – nicht zuletzt durch die erwiesene Lebensdauer der Produkte von 100 Jahren. Für effektive und praxisorientierte Lösungen setzt das Unternehmen auf langjähriges Know-How und das Feedback von Kunden und Lieferanten – für die aktive Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft.

