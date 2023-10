Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Präsenz-Seminare

Vom Befund zur Sanierung

Dieses Seminar liefert Ihnen beste und praxiserprobte konkrete Empfehlungen, die Ihnen helfen, die Wünsche Ihres Kunden zu erfüllen und beste Trinkwasserqualität sicherzustellen.

Vorbeugen ist die beste Prävention : Technische Regeln zur Vermeidung von Legionellenwachstum

: Technische Regeln zur Vermeidung von Legionellenwachstum Praxisbericht : Gefährdungsanalyse in einem mit Legionellen befallenen Gebäude

: Gefährdungsanalyse in einem mit Legionellen befallenen Gebäude Sicherheit durch Expertise: Sanierung der Trinkwasserinstallation auf Basis der vorgestellten Gefährdungsanalyse

Wann

16.10.2023 in Berlin-Wilmersdorf

24.10.2023 in Erlangen

02.11.2023 in Hannover

Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber. In Zusammenarbeit mit dem VDI bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß VDI 6023 Kategorie A an.

Wann

26.10.2023-27.10.2023 in Erlangen

Sichere Hausinstallation 2023

Steigleitung als Problemfall – Trinkwasserhygiene durch Wasseraustausch?

Wasser muss fließen - dieser Grundsatz zur Trinkwasserhygiene ist Ihnen bestens bekannt. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Welche technischen Möglichkeiten bestehen, damit sich Kaltwasser insbesondere in Schächten und Zwischendecken nicht zu stark erwärmt? Und wer haftet, wenn die Trinkwasserhygiene nach der Sanierungsmaßnahme nicht stimmt?

Erfahren Sie von Fach-Juristen aus erster Hand, welche Verpflichtungen Auftraggeber und Auftragnehmer bei einer Sanierungsmaßnahme haben und worauf Sie bei Planung und Installation besonders achten müssen.

Wann

02.11.2023 in Trier



RAUCAD Profi-Workshop

Im 2-tägigen "RAUCAD Profi-Workshop" vertiefen wir die Grundkenntnisse der einzelnen Module. Das Kennenlernen von weiteren Softwarefunktionen gehört ebenso zum Workshop, wie auch ausreichend Zeit auf Ihre gezielten Fragen einzugehen.

Wann

07.-08.11.2023 in Erlangen



Schöck Schallschutzforum 2023

Guter Schallschutz beugt vor und ist deshalb ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude für mehr Wohnkomfort und Gesundheit. Was Sie dabei beachten müssen, erklären Ihnen sieben Experten beim Schöck Schallschutzforum.

Informieren Sie sich rund um das Thema Schallschutz und erfahren Sie mehr zu aktuellen Trends. Freuen Sie sich auf eine gemeinsame Veranstaltung mit den Industriepartnern der Schöck Gruppe.

Wann

07.11.2023 in Baden-Baden

08.11.2023 in Rust

09.11.2023 in Friedrichshafen

