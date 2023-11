Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen – unser Highlight zum Jahresende: Die KWHT – Kompetenzwoche Haustechnik 2023 vom 27.11. – 01.12.2023 online!

Melden Sie sich jetzt noch schnell an und sichern Sie sich eines der letzten kostenlosen KWHT-Pakete. Erleben Sie zudem Armin Leinen, Experte für gelebte Kundenbegeisterung und Markenentwicklung im Handwerk, live am Donnerstagabend ab 17:00 Uhr in unserem KWHT-Livestream.

Highlight

KWHT – Kompetenzwoche Haustechnik

Zeit, Ihr Fachwissen aufzufrischen und zu vertiefen.

Zeit, Neues kennen zu lernen. Flexibel – Online – Vielseitig.

Nie war der Anspruch an die Haustechnik größer. Fachleute für Haustechnik müssen wahre Alleskönner sein. Beste handwerkliche Fähigkeiten, fundierte Kenntnis über ein breites Anwendungsfeld und Detailwissen, das in allen technischen Belangen greifen muss. Mehr als jemals zuvor ist Ihre Kompetenz als TGA-Planer und Fachhandwerker für die Haustechnik gefragt.

Ihre beste Chance: Die Kompetenzwoche Haustechnik!

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit neuen Themen. Seien Sie aktiv und holen Sie sich Antworten der Experten zu Ihren Fragen.

5 Tage – 30 Fachvorträge – 10 Hersteller – ein Ziel: Sie gewinnen Kompetenz!

Die Kompetenzwoche Haustechnik ist Ihre Informationsplattform für:

Norm und Gesetz

Sicherheit in der Abwassertechnik

Zukunft im Büro- und Verwaltungsbau

Heizungssanierung

Bauen in der Zukunft

Zukunft Bad

Entwässerungstechnik

Innovationen für das Gebäude von morgen

Baurecht

Steigern Sie Ihre Kompetenz und vertiefen Sie Ihr Fachwissen.

Weitere Informationen und eine Übersicht aller Vorträge finden Sie unter www.kwht.de >

Wann

27.11.2023 - 01.12.2023

online

Schnell sein lohnt sich:

Sichern Sie sich eines der 350 kostenlosen KWHT-Genusspakete!

Das sollten Sie am 30.11. auf keinen Fall verpassen – unser absolutes Highlight:

Der KWHT-Livestream mit Öffnung des KWHT-Genusspaketes sowie Keynote-Speaker Armin Leinen - Experte für gelebte Kundenbegeisterung und Markenentwicklung im Handwerk!

Wann: Donnerstag, 30.11.2023 ab 17:00 Uhr!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme nächste Woche!

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.



Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter akademie_bau(at)rehau.com zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie