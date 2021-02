Auf der virtuellen ISH vom 22. bis 26.03.2020. präsentiert der Polymerspezialist seine innovativen Lösungen zur optimalen Wärme- und Trinkwasserversorgung im Gebäude.

Effizienz auf der Baustelle, Komfort und Lebensqualität im Alltag - dafür stehen die Flächentemperierungssysteme mit passender Verteiler- und Regelungstechnik von REHAU. Die neue Klettmatte RAUTHERM SPEED plus 2.0 erlaubt nicht nur eine komplett freie Verlegung des Rohres, sondern ist mit 1,5 mm noch flacher als ihr Vorgänger und kann dadurch mit einer Gesamtaufbauhöhe von nur 33 mm punkten. Ergänzt wird das System durch den Polymerverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D P, der mit nur einem Klick im Verteilerschrank fixiert wird. Neu erhältlich ist das speziell darauf abgestimmte polymere Festwertegelset. Über den RAUTHERM SPEED Connector lassen sich die Heizungsrohre schnell und sicher an den Monoverteilerbalken anschließen. Neben attraktivem Design, unkomplizierter Montage und einfacher Bedienung ist das Regelsystem NEA SMART 2.0 jetzt auch zukunftssicher vernetzt und kommuniziert mit den anderen KNX-fähigen Elementen der Haustechnik. Dank des automatischen hydraulischen Abgleichs mit dem Stellantrieb BALANCE entfällt auch das aufwendige manuelle Einregulieren und Nachjustieren der Flächenheizung

Höchste Qualität gilt auch für Trinkwasser – daher ist das REHAU Trinkwassersystem RAUTITAN komplett bleifrei und sichert so die hygienische Trinkwasserverteilung. Durch die neuen Abmessungen RAUTITAN stabil 50 und 63 mm lassen sich jetzt auch Steigleitungen und Etagenverteilungen durchgängig mit dem durchflussoptimierten Mehrschichtverbundrohrsystem RAUTITAN stabil umsetzen. Sicher montiert werden die RAUTITAN System mit den RAUTOOL Werkzeugen. Dank der neuen Quick Change Aufweitköpfe QC1 muss das Rohr künftig nur noch einmal aufgeweitet werden – für eine noch schnellere und dauerhaft dichte Verbindung der Schiebehülsentechnik.

Daneben stärkt REHAU mit den neuen „Pure Water“ Produkten RE.GUARD und RE.SOURCE seinen Anspruch als Spezialist für Trinkwasserlösungen vom Hauseingang bis zur Entnahmestelle. An der Hauptwasserleitung angebracht, hilft die intelligente Wassersteuerung RE.GUARD bereits kleinste Leckagen zu erkennen und Wasserschäden zu vermeiden. Die leitungsgebundene Trinkwasserarmatur RE.SOURCE bietet hygienisch einwandfreies Wasser per Knopfdruck. Aus der smarten Armatur, jetzt mit größerer Variantenvielfalt in Chrom und Matt sowie in C- oder L-Form, lässt sich das Wasser in unterschiedlichen Temperaturstufen und auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt entnehmen. Die perfekte Ergänzung zu diesen Systemen und somit die perfekte Lösung für Trinkwasserhygiene und Sicherheit aus einer Hand ist bis jetzt erst auf dem südeuropäischen Markt zu haben: der REHAU Wasserfilter RE.FINE. Mit den Feinfiltervarianten Select und Pure werden zuverlässig kleinste Sand-, Rost- oder Kalk-Partikel aus dem Trinkwasser gefiltert und das Rohrnetz auf diese Weise vor Korrosion und Inkrustation geschützt.

Im Bereich der „Digital Services“ stellt REHAU den Mehrwert seiner vielfältigen Software-Lösungen in den Mittelpunkt. Mit RAUCAD erhalten Kunden im Bereich der Gebäudetechnik ein Komplettpaket zur effektiven und sicheren Planung gebäudetechnischer Anlagen, einschließlich Flächentemperierungssysteme sowie Trink-, Heizungs- und Abwasserrohrnetze. Mit BIM@REHAU steht REHAU Architekten, Planern und Verarbeitern als verlässlicher Partner zur Verfügung, so dass diese größtmögliche Unterstützung im Rahmen ihrer BIM-Projekte erhalten und möglichst einfach die Vorteile des BIM nutzen können.

Moving forw@rd – REHAU auf der #ISH digital vom 22.03. – 26.03.2021