Die KWTH 2025 findet vom 24.-28.11.2025 online statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. © KWHT

In der Kompetenzwoche Haustechnik (KWHT) 2025 erwartet TGA-Fachleute geballte Expertise und praxisnahe Impulse aus der Welt der Gebäudetechnik. Vom 24. bis 28. November 2025 finden im Stundentakt vielseitige Online-Vorträge statt: von aktuellen Entwicklungen, neuen Regelwerken bis hin zu konkreten Systemlösungen der Haustechnik. Interessierte sollten sich den Termin schon jetzt vormerken oder sich direkt anmelden.

Moderne Gebäude erfordern zunehmend ausgefeilte technische Lösungen. Für TGA-Planer, Fachhandwerker und alle Beteiligten bedeutet das: mehr Anwendungen, höhere Anforderungen – und damit auch ein erweitertes Kompetenzspektrum. REHAU Building Solutions als Experte für Hauswassertechnik und thermischen Komfort hat sich mit namhaften Herstellern zusammengetan, um ein virtuelles Wissensnetzwerk aufzubauen. In 30 Vorträgen vermitteln Fachreferenten aus elf Unternehmen dieses hochspezialisierte Wissen. Teilnehmer sind dazu eingeladen, ihre Fragen – egal wie spezifisch – an die Referenten zu stellen.

Ein besonderes Highlight der KWHT 2025 ist die interaktive Projektierung eines Gebäudes mit BIM. Hier können Teilnehmer ihre eigenen Kompetenzen einbringen und gemeinsam die Zukunft der Haustechnik gestalten.

Das Wichtigste zur Kompetenzwoche Haustechnik 2025:

Wann? 24. bis 28. November 2025

Wo? Online

Anmeldegebühren: Keine

Interessierte finden Informationen zu den Vorträgen und den Link zur Anmeldung unter www.kwht.de.