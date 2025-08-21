Als geschäftsführender Gesellschafter hat Reiner Pauli hat das Familienunternehmen über Jahrzehnte hinweg maßgeblich gestaltet. Nun übergibt er die operative Geschäftsführung an Christian Kuncz und Katrin Schwab-Zettl. © MEPA

Ende des Jahres zieht sich Reiner Pauli, geschäftsführender Gesellschafter der MEPA – Pauli und Menden GmbH, aus dem operativen Geschäft zurück. Nach der mehrheitlichen Übernahme des mit-telständischen Unternehmens im Jahr 2023 durch die REHAU Group endet damit zum Jahreswech-sel die Leitung durch ein Familienmitglied – dieser Zeitrahmen wurde zur Übernahme festgelegt.

Reiner Pauli war es wichtig, diesen Prozess aktiv mitzugestalten, um einen möglichst reibungslosen Übergang der unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu ermöglichen. „Die Verbundenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu großen Teilen seit Jahrzehnten für MEPA tätig sind, sowie die Sicherheit deren Arbeitsplätze sind mir ein großes Anliegen. Insofern hoffe ich, einen positiven Beitrag zu einem erfolgreichen Übergang geleistet zu haben“, so Pauli.

Die operative MEPA-Geschäftsführung wird künftig von Christian Kuncz und Katrin Schwab-Zettl übernommen. Beide sind mit dem Unternehmen und der REHAU Organisation eng vertraut und stehen für Kontinuität, unternehmerisches Denken und neue Impulse.

Christian Kuncz ist bereits seit März 2023 Geschäftsführer bei MEPA. Zudem verantwortet er als Sales Director Building Technologies die vertriebliche Ausrichtung der Division Building Solutions im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika. Der gelernte Industriekaufmann begann 2007 bei REHAU in Erlangen. Führungspositionen im internationalen Produktmanagement und als Geschäftsbereichsleiter in China sowie ein berufsbegleitendes BWL-Studium und ein MBA-Abschluss belegen seine umfassende Vertriebs- und Managementkompetenz.

Katrin Schwab-Zettl vervollständigt die neue Doppelspitze mit fundierter Erfahrung aus strategischen und finanziellen Transformationsprojekten innerhalb der REHAU Group. Bereits im Rahmen der Post Merger Integration von MEPA war sie in zentraler Funktion tätig. Als Betriebswirtin mit Projekterfahrung in unterschiedlichen Gewerken bringt sie eine vielseitige Perspektive auf Prozesse, Strukturen und die zukünftige Entwicklung von MEPA mit.

Mit dem neuen Führungsteam setzt MEPA auf Stabilität, Kundennähe und Innovationskraft – als Teil der REHAU Group und mit dem Anspruch, die Marktposition weiter auszubauen und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nachhaltig fortzuschreiben.