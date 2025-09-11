Planung, Bau und Betrieb sind die drei tragenden Säulen der Trinkwasserhygiene. Wenn eine dieser Säulen "wackelt", ist die Trinkwasserhygiene nicht mehr sicher.

Aus diesem Grund haben wir die Online-Seminarreihe „Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen Teil 1-3“ für Sie aufgebaut. Wir gehen dabei auf jeden der drei Bereiche in drei separaten Schwerpunkt-Vorträgen ein.

Nutzen Sie die Möglichkeit am Dienstag, den 16.09. online mit dabei zu sein und u.a. die Anforderungen aus den jeweiligen technischen Regelwerken aufgezeigt und mit Praxisbeispielen verdeutlicht zu bekommen.

- Schwerpunkt 1: Planung von Trinkwasserinstallationen nach DIN EN 806-2 und DIN 1988-200

- Schwerpunkt 2: Bau von Trinkwasserinstallationen nach DIN EN 806-4

- Schwerpunkt 3: Bestimmungsgemäßer Betrieb von Trinkwasserinstallationen nach DIN EN 806-5 und VDI 3810-2

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 1 - Planung

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: 10:30 - 11:30 Uhr

kostenfrei

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 2 - Ausführung

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: 13:00 - 14:00 Uhr

kostenfrei

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 3 - Betrieb

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: 15:30 - 16:30 Uhr

kostenfrei

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen stehen Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.

Ihre REHAU Academy Building Solutions