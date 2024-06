REHAU blickt auf wichtige Teilnahme an Ukraine Recovery Conference (URC) 2024 in Berlin zurück. • Zahlreiche intensive Gespräche zeigen Chancen und Potenziale der integrierten REHAU Lösungen für den Wiederaufbau der Ukraine. • REHAU ist zuverlässiger Partner für die Menschen in der Ukraine mit dichtem Netzwerk in der Region.

Infrastruktur, Industrie, Energiestandards oder Wohnen: REHAU bietet zukunftsfähige Lösungen aus einer Hand, um das Leben der Menschen in der Ukraine bei einem hoffentlich baldigen Wiederaufbau zu verbessern. Darüber sprachen Vertreter des Weltkonzerns aus Franken im Rahmen der URC 2024 mit Mitgliedern von Regierungen, internationale Organisationen, Finanzinstitutionen, Unternehmen, Regionen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft.

REHAU als deutsches Familienunternehmen übernimmt gemeinsam mit einem dichten und starken Netzwerk seit mehr als 70 Jahren weltweit Verantwortung. Auf dieser Basis nahm der Weltkonzern aus Franken nun auf der jüngsten Ukraine Recovery Conference (URC) 2024 in Berlin teil. REHAU leistete dort einen Beitrag zur Mobilisierung weiterer internationaler Unterstützung für die Erholung, den Wiederaufbau und die Modernisierung der Ukraine.

REHAU präsentierte sich den mehr als 2000 Teilnehmenden aus mehr als 60 Ländern als eines von 20 ausgewählten deutschen Unternehmen mit einem lösungsorientierten integrierten Portfolio aus den Bereichen Fenster und Türen (Window Solutions), Gebäude und Wohnen (Building Solutions) oder auch Hightech-Komponenten für Gewerbe (Industrial Solutions). Damit steht der Polymerexperte mit seinem Profil für Premiumlösungen zum Aufbau komplexer Infrastrukturen aus einer Hand.

„REHAU ist seit mehr als 25 Jahren ein Beispiel für eine enge und erfolgreiche ukrainisch­deutsche Kooperation. Wir unterstützen den Wiederaufbau der Ukraine entsprechend den Prinzipien vom Build Back Better und folgen dabei den höchsten Standards an Energieeffizienz und gelebter Nachhaltigkeit. Auf der URC in Berlin konnten wir in vielen intensiven Gesprächen spüren, wie wir einen konkreten Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine leisten können. REHAU ist in der Ukraine bereits seit 1996 mit einem sehr engagierten lokalen Team präsent. Wir sind und bleiben verlässlicher und starker Partner für unsere Mitarbeiter und Partner vor Ort. REHAU wird auch weiterhin Verantwortung in der Ukraine übernehmen“, sagt Carsten Heuer, CEO von REHAU Window Solutions.

REHAU: Nachhaltige Lösungen für den Wiederaufbau der Ukraine

REHAU hat neben dem Bereich Window Solutions (Fenster und Türen) auch in den Bereichen Building Solutions und Furniture Solutions, also modernen Systemen für Heizung und Sanitär sowie der Möbelproduktion eine marktführende Position in der Ukraine.

„ Die Teilnahme von REHAU an der URC 2024 in Berlin ist auch eine Anerkennung der langjährigen erfolgreichen Aktivitäten im ukrainischen Markt, auch und gerade durch das dortige Team. REHAU demonstriert gelebtes Engagement sowie den engen Kontakt zu den Menschen vor Ort, unter anderem beispielsweise durch die Schulung von Installateuren in enger Zusammenarbeit mit Berufsschulen vor Ort oder die Anbahnung einer grenzübergreifenden Städtepartnerschaft der Gemeinde Tschabany mit einer Gemeinde in Polen. Damit fördert REHAU eine stärkere Vernetzung mit der EU“, sagt Fedir Omelinskyj, Landesverantwortlicher REHAU Window Solutions Ukraine.

Infrastruktur, Industrie, Energiestandards oder Wohnen: Lösungen aus dem Portfolio von REHAU können die Ukraine befähigen, sich nachhaltig für die Zukunft auszurichten. Gerade REHAU Window Solutions begreift diese Lösungen im Kontext der Absicherung von europäischen Energiemindeststandards als große Chance für das Land. Der Austausch auf der URC 2024 zeigte Möglichkeiten der konkreten Unterstützung vor Ort auf - und auch die Notwendigkeit einer weiteren engen Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Partnern im Sinne einer zukunftsfähigen Ukraine.

REHAU Industries ist Teil der REHAU Gruppe. Diese erzielt mit polymerbasierten Lösungen einen Jahresumsatz von mehr als 4,5 Milliarden Euro. Sie vereint REHAU Industries mit Meraxis, New Ventures, RAUMEDIC und REHAU Automotive als starke Unternehmen unter einem Dach. REHAU Industries ist eine eigenständige Gesellschaft und verbindet die Divisionen Building Solutions, Window Solutions, Furniture Solutions und Industrial Solutions. Mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten setzen sich weltweit gemeinsam dafür ein, das Leben durch den Ein­satz innovativer, nachhaltiger Technologien für die Bau-, Fenster-, Möbel-, und In­dustriewirtschaft stetig zu verbessern: Engineering progress. Enhancing lives.